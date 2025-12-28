La vida de película del concordiense Roberto Naivirt: del Dakar al documental de Ayrton Senna

Nació en Concordia (24 de enero de 1970), vivió en Pilar (Buenos Aires) donde tenía una panadería y ahora en Urdinarrain. Ama el deporte y los desafíos personales dentro del mismo lo definen. Audaz, aventurero y con la mejor herramienta: el trabajo. Así cumplió el sueño de correr (fueron 8 en total) y completar en camioneta el duro Rally Dakar cuando pasó por Argentina.

Además, fue extra en el documental de Netflix sobre la vida del malogrado piloto Ayrton Senna Da Silva, y tiene participaciones en otra Serie exitosa nacional: Envidiosa. También en el Documental referido al ex Presidente de la Nación, Carlos Menem.

La pasión lo supera y despunta el vicio en competencias de Trail Runner, de la que se prepara como un profesional. Esa es la vida de Roberto Naivirt, que sigue siendo ejemplo de constancia en el Mundo del Deporte.

Autos y el alfajor “Panza verde”

- ¿Qué es de la vida de Roberto Naivirt?

-Como siempre con proyectos, de cosas por delante para 2026. Afincado en Urdinarrain, con un proyecto de alfajores artesanales que se llama Panza Verde y es con productos autóctonos. En lo deportivo trabajando ya para un proyecto para el 2027 de volver al Dakar, después de tantos años de haber participado y tantos años de haber estado afuera. Quiero hacerlo en el Dakar Clasic con una Renault Break 18. Será una Original 4x4 que muchos no saben que se construía. Conseguí una, la desarmamos toda y ahora estamos trabajando en la jaula junto a Fabián Agussi, con quien establecí una amistad a través del Trail o running, además seguía mi trayectoria en el Dakar. La idea es terminar el auto y presentarlo en febrero en Urdinarrain.

-Y buscando sponsors.

-Sí, por ahí me dicen que por el curriculum que tengo debería conseguir, pero no es tan fácil conseguir apoyo, más en la situación del país. Pero estamos esperanzados que esto cambie un poco. De hecho, hace 2 años era impensado ir a correr a Arabia y hoy no es descabellado. Además, le interesó el proyecto a la CDA (Comisión Deportiva Automovilística). Es un proyecto muy lindo, ambicioso y con potencial. Con respecto al running o el Trail, siempre me gustaron los desafíos. Empecé carreras por etapas y terminé en la Maratón de Sables en Marruecos (11 días por el desierto), siendo el argentino número 17 en ir y la llaman el Dakar de a pie. Corrí también dos Ironman, maratón de Buenos Aires, Nueva York, Fiambalá de 160 kilómetros. Todo esto te mantiene vivo y con sueños. El entrenamiento, la disciplina y lo que uno contagia. En la vida siempre se aprende. Si bien es complicado conseguir apoyo para seguir, siempre tratamos de estar.

Experiencia en cine

- ¿Cómo fue esa experiencia en el Documental de Ayrton Senna que se estrenó recientemente en la Plataforma Netflix?

-En 2023 tuve la posibilidad de trabajar para Netflix. Necesitaban gente con experiencia en automovilismo y bueno llegué por medio de un amigo (Eduardo Mastantuono) que me avisa que buscan extras. Y así tengo participación en el Documental sobre la vida de Ayrton Senna Da Silva filmada en Argentina (se estrenó en noviembre de 2024). Mandé mensaje, me citan y terminé trabajando varios meses. Mi rol era extra como director del equipo Lotus. Una experiencia increíble. Ver cómo se filma una Serie y sobre la vida de Senna. Ver los autos de cerca y actores de jerarquía fue algo increíble. Estuve con la sobrina de Ayrton Senna y le obsequié mi libro sobre la experiencia en el Dakar. Se filmó en el Autódromo de Buenos Aires y Balcarce. Además, en varios países también, pero en Argentina se desarrolló la mayor parte. También estuve en la Serie sobre la vida del ex Presidente Carlos Menem y Envidiosa (con Griselda Siciliani).

Proyectos, sueños cumplidos, desafíos, anécdotas inolvidables. Así es la vida de Roberto Naivirt. En el trabajo, la vida y el deporte que abraza con pasión.