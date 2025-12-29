Juicio político a Medina: “La sesión fracasó por la decisión del oficialismo de no bajar al recinto"

"Acá hubo una decisión política, quién la tomó, porqué cambiaron, no lo sé, eso lo tiene que explicar el oficialismo. Hubo un cambio de actitud, seguramente por una decisión política, de cerrar el caso lo más rápido posible rechazando el pedido de juicio político”, aseveró Bahillo.

El diputado provincial e integrante de la comisión de Juicio Político, Juan José Bahillo, habló del procedimiento que juzga a la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, acusada de diversas irregularidades.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponde (Radio Plaza 94.7), Bahillo sostuvo que “habría que ver si las críticas son porque no fuimos a la sesión o porque no hubo dictamen, y las dos cosas tienen un sesgo tendencioso de parte del oficialismo. El comunicado del oficialismo que dice que no hubo dictamen porque nosotros no fuimos a la comisión es una falsedad total y absoluta porque ellos no necesitan nuestras firmas para emitir dictamen; el dictamen no necesita mayoría especial y con la mitad más uno se puede emitir el dictamen. De 15 integrantes, hay dos de La Libertad Avanza y nosotros somos sólo seis de 15, con lo cual tienen número suficiente para emitir dictamen y, de hecho, la mayoría de los dictámenes llegan a la Cámara sin el acompañamiento nuestro. Incluso a veces no firmamos el dictamen y después acompañamos el proyecto de ley”.

“Si es por el dictamen, no resiste el menos análisis. Y si es por no dar quórum, no fuimos nosotros los que no dimos el quórum. Yo me fui de Gualeguaychú a Paraná y no hice 600 kilómetros de ruta para hacer una picardía política de estar en Casa de Gobierno y no dar quórum. Fue el oficialismo quien decidió no dar quórum y nos avisaron a nosotros minutos antes de empezar la sesión, y entendimos que si ellos no daban quórum nosotros no teníamos que ir al recinto porque no alcanzaba con nuestra presencia”, agregó.

Recordó que “se necesita un quórum especial para tratar un dictamen de juicio político, que es de tres cuartos, es decir 26 diputados sentados en el recinto. Después, si hay un dictamen a favor de realizar un juicio político y se aprueba ese pedido de juicio político, debe aprobarse con mayoría especial de dos tercios que son 23 votos”.

“Si el oficialismo apunta culpando a los diputados del PJ, es una mentira lisa y llanamente. No se sesionó el viernes porque nosotros minutos antes de iniciar la sesión, en una pequeña reunión de organización que siempre se hace, les comunicamos que nos íbamos a abstener para lo cual es necesario que se apruebe en la sesión. En la Cámara de Diputados de la provincia no está prevista la abstención y se necesita que la mayoría apruebe la moción de abstención, y cuando le comunicamos eso al oficialismo, y le comunicamos que no íbamos a acompañar el dictamen de rechazo al juicio político porque en nuestro bloque había diferentes posturas, ellos plantearon que se cambiaban las reglas de juego. No hubo ningún cambio de regla de juego porque nosotros nunca adelantamos nuestra postura ni como bloque ni de manera individual porque entendíamos que había que seguir analizando y evaluando esta cuestión, de modo tal que en ningún momento faltamos a nuestra palabra, no había ningún acuerdo de tipo político, y no nos pueden endilgar a nosotros nada de estas cuestiones. En ese momento, el oficialismo no nos dio una respuesta respecto de si iban a aprobar nuestra abstención o no, nos retiramos a una pequeña reunión de bloque y rápidamente nos comunicaron que no iban a concurrir al recinto. Esto fue la realidad de lo que pasó, la sesión del pasado viernes fracasó por una decisión del oficialismo de no bajar al recinto a las 14 horas. Todo lo demás que digan respecto de la comisión y de nosotros, es para correr el eje del verdadero análisis que se debe hacer de esta cuestión”.

Por otra parte, desestimó las declaraciones de la diputada Liliana Salinas (LLA) respecto a negociaciones de contratos por parte del PJ: “Descarto eso por completo, es cierto que hubo charlas por el recorte del 30% que tuvimos a los asesores –que en ese momento propuse que se baje nuestros sueldos y no el de los asesores- y la semana anterior acompañamos y aprobamos 19 proyectos del oficialismo, con lo cual eso habla de nuestra responsabilidad y seriedad en el trabajo, como oposición, con propuestas que nosotros hicimos y se mejoraron los proyectos. Si hubiéramos tenido esa actitud que describe la diputada Salinas, la sesión de la semana anterior se hubiera empantanado o tenido algún inconveniente, y no lo hubo, 19 proyectos del oficialismo le aprobamos en dos días. Todos los proyectos son importantes, pero un dictamen de juicio político amerita otro tratamiento, un trabajo de investigación, de análisis, de evaluación de la información. Llegó un informe de Migraciones pocos días antes, la información del Tribunal de Cuentas llegó el mismo viernes a las 10 de la mañana y entendimos que no se podía emitir dictamen e ir al recinto cuando todavía había información pendiente”.

Al respecto, opinó que “el oficialismo todavía no termina de asumir su responsabilidad como oficialismo. Son ellos los que tienen la mayoría para conducir este proceso, para un lado o para otro, y no terminan de tener las cosas claras, muchas veces”.

En ese marco, admitió que “indudablemente hubo cambio de actitud en los diputados oficialistas. En la primera reunión no lo dijeron claramente, pero la percepción era que iban a investigar y se podía inferir que había una voluntad para avanzar en un dictamen de juicio político y se libraron distintos pedidos de información a la doctora Medina, a Migraciones y al Tribunal de Cuentas; la segunda reunión fue para poner parte de esa información a disposición de los diputados, eran más de 500 fojas para analizar y decidir si Medina podía declarar por Zoom o no, y ahí la actitud del oficialismo fue más dubitativa. En la tercera reunión declaró la doctora Medina y al término avanzaron rápidamente, tomaron la palabra diciendo que se iba a avanzar en cerrar un dictamen. En ese momento yo pedí la palabra para decir que había algunas conductas que no se correspondían con cerrar el caso ya, que había información por todos conocida como las ausencias que no se traducían entre lo que ella decía en la declaración y lo que había hecho como magistrada. Y le pregunté de manera clara, concreta y sencilla a la diputada Lena en qué sentido era el dictamen, si era para rechazar o para aceptar el juicio político y me contestó directamente que era para rechazar, con lo cual le dije que lo teníamos que analizar en el bloque. Ni bien terminó de declarar la doctora Medina, ellos empiezan a trabajar para hacer un dictamen para cerrar el caso”.

Consultado por una posible charla del gobernador Rogelio Frigerio con la diputada Lena, Bahillo señaló: “Puede ser, pero yo no quiero involucrar al gobernador si no tengo pruebas concretas, quiero ser respetuoso. Porqué cambiaron de actitud, deben explicarlo ellos, no tengo porqué inferir yo un motivo. Yo no hablo con el gobernador ni con funcionarios que tienen capacidad de decisión, pero es cierto que cambiaron su actitud entre la primera reunión y la tercera, y la sesión del viernes fracasa por decisión del oficialismo”. “Hay algunas cuestiones del oficialismo que no terminan de ser claras y ordenadas; si ellos deciden hacer caer la sesión, que lo asuman, que lo digan, que no nos adjudiquen esa responsabilidad a nosotros”, sentenció.

“Amanecimos el lunes de la semana pasada con la noticia en algunos medios de que el oficialismo ya había tomado la decisión de no avanzar con el juicio político, y cuando fuimos a la reunión donde iba a declarar Medina claramente vimos que la decisión del oficialismo era lo que se había adelantado en los medios, con lo cual yo me molesté mucho en lo personal porque me parecía que no correspondía y que en todo caso debían adelantarnos a nosotros esa postura. Por eso, en lo personal decidí no preguntarle porque ya estaba la decisión tomada, no iba cambiar nada y en todo caso hablaría en el recinto; esa fue mi decisión personal y admito que quizás debería haber hablado en ese momento. Pero claramente había una decisión del oficialismo de cerrar este caso”, afirmó.

“Yo participé de los procesos de juicio político de Chiara Díaz y de Mizawak, y en ese momento se armó una comisión investigadora con integrantes de oficialismo y oposición que hicieron viajes a Capital Federal, en el caso de Chiara Díaz para ir a la Universidad de Belgrano y personalmente se pidió toda la documentación, lo mismo con Mizawak se fue a la IGJ, y se trabajó en conjunto oficialismo y oposición para solicitar toda la información. En este caso, además faltó la reunión en donde se analice toda la documentación, la cual se puso a disposición de los diputados en una reunión, a la reunión siguiente fue la declaración de la doctora Medina y ni bien terminó de hablar, la diputada Lena anunció que se empezaba a trabajar para emitir dictamen, y yo le tuve que preguntar en qué sentido sería el dictamen. Faltó la reunión en la cual se analizaban las 1.000 fojas remitidas a la comisión y faltaba el informe del Tribunal de Cuentas que llegó horas antes de la sesión del viernes. Indudablemente, acá hubo una decisión política, quién la tomó, porqué cambiaron, no lo sé, eso lo tiene que explicar el oficialismo y no tengo por qué hablar por ellos. Hubo un cambio de actitud, seguramente por una decisión política, de cerrar el caso lo más rápido posible rechazando el pedido de juicio político”, aseveró Bahillo.

Sobre los pasos a seguir, indicó que “hasta el momento no hay convocatoria a sesión, hay hasta el 5 para decidir, pero tengo entendido que hay dictamen ya firmado, pero debería estar cargado en la página. No sé si hay dictamen o no porque no está cargado”. “Es un dictamen de juicio político, no se puede ir a una sesión sin conocer el dictamen, y estaba por empezar la sesión del viernes a la que estábamos dispuestos a ir, y el dictamen no estaba cargado, y el funcionamiento de las comisiones y de todo es responsabilidad del oficialismo, no de la oposición”, advirtió.

“Si no hay convocatoria a sesión antes del 5 de enero, esto se cae, se agotan los plazos. No hay rechazo del pleno, pero por falta de definición no se puede seguir avanzando con este tema en agenda. A la Legislatura entrerriana le está faltando una ley que instrumente los plazos de una manera más clara, que se tenga una segunda instancia y se pueda prorrogar porque no todos los pedidos de juicio político se puede evaluar la información y emitir un dictamen actuando responsablemente en solo 30 días”, concluyó.