El Gobierno decidió avanzar con la licitación para privatizar Transener

El Gobierno puso en marcha esta semana el procedimiento para desprenderse de las acciones que mantiene en Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica del país. La iniciativa quedó formalizada mediante la resolución 2090/2025 del Ministerio de Economía publicada en el Boletín Oficial. La normativa habilita un Concurso Público Nacional e Internacional, con fecha límite para la presentación de ofertas fijada para el 23 de marzo, a través de la plataforma digital Contrat.Ar.

Una vez cerrada esa etapa, se abrirá el período de evaluación de las propuestas técnicas y económicas, bajo un esquema similar al aplicado recientemente en otras licitaciones impulsadas por el Ejecutivo. La normativa habilita un Concurso Público Nacional e Internacional, con fecha límite para la presentación de ofertas fijada para el 23 de marzo, a través de la plataforma digital Contrat.Ar. Una vez cerrada esa etapa, se abrirá el período de evaluación de las propuestas técnicas y económicas, bajo un esquema similar al aplicado recientemente en otras licitaciones impulsadas por el Ejecutivo.

Con la privatización de la mayor transportadora eléctrica, estamos avanzando para que el privado vuelva a ser protagonista de la economía. Accionistas, marco regulatorio y performance operativa La operación forma parte de la estrategia del gobierno de Javier Milei para reducir la participación del Estado en actividades económicas consideradas estratégicas, entre ellas el sector energético. En ese marco, la venta de la participación estatal en Transener se suma a otros procesos ya concretados o en marcha, como concesiones de infraestructura y la futura licitación de empresas públicas. A diferencia de otros casos recientes, la iniciativa no implica una concesión sino la venta de acciones, ya que Transener es una compañía privada que actualmente opera bajo el control de Pampa Energía.

El Gobierno Nacional puso en marcha la licitación para vender las acciones de ENARSA en la empresa Citelec, controlante de Transener.



Con la privatización de la mayor transportadora eléctrica, estamos avanzando para que el privado vuelva a ser protagonista de la economía. pic.twitter.com/zknmjSI3ow — Secretaría de Energía (@Energia_Ar) December 26, 2025

La estructura accionaria de la empresa incluye un 51% de acciones Clase A en manos de Citelec —sociedad integrada en partes iguales por Pampa Energía y Energía Argentina (Enarsa)— y un 49% de capital flotante, distribuido entre inversores privados, el ANSES y una participación minoritaria de Citelec. En conjunto, el Estado nacional posee cerca del 46% del capital accionario. Con una capitalización bursátil estimada en torno a los US$ 1.300 millones, el valor potencial de la participación estatal podría ubicarse por encima de los US$ 300 millones, según precios de mercado.

No obstante, de acuerdo con estimaciones sectoriales, el precio base definido para la licitación se ubicaría en torno a los US$ 205 millones, luego de un proceso de valuación previo y con la renuncia de Pampa Energía a ejercer derechos de preferencia. En términos operativos, Transener mostró en los primeros nueve meses de 2025 un EBITDA de $219.587 millones, un resultado bruto de $196.430 millones y una ganancia neta de $127.357 millones. Tras la implementación de la Revisión Quinquenal Tarifaria, la compañía normalizó su esquema regulatorio y mantiene un sendero de actualización de ingresos cercano al 7% mensual, vigente hasta abril de 2030. En materia de calidad del servicio, la transportista registró durante 2025 un índice de fallas inferior a 0,3 salidas de servicio anuales cada 100 kilómetros, uno de los niveles más bajos de los últimos años.

Fuente: Ámbito Financiero.