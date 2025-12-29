Centros de Educación Física proponen actividades de verano

La agenda de actividades están destinadas a niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas y adultos mayores.

Los Centros de Educación Física (CEF) dependientes del Consejo General de Educación (CGE) desarrollarán una extensa y diversa agenda de actividades recreativas, deportivas y educativas, destinadas a niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas y adultos mayores.

La directora de Educación Física del CGE, Belén Nesa, resaltó que las propuesta desarrollan en conjunto con municipios, clubes y otras instituciones locales, con un fuerte enfoque en la inclusión, la vida saludable y el disfrute del tiempo libre.

Las Acciones de Verano constituyen uno de los ejes centrales de la propuesta, con actividades que incluyen natación, juegos recreativos, deportes, vida en la naturaleza, campamentos y talleres artísticos. En distintas localidades de la provincia, los CEF ofrecen espacios de contención y aprendizaje durante el receso escolar, promoviendo la convivencia, el trabajo en equipo y el desarrollo integral de las y los participantes.

Además, se destacan las múltiples opciones de natación y actividades acuáticas, con propuestas adaptadas a diferentes edades y niveles, así como iniciativas específicas para personas con discapacidad y adultos mayores. Aquagym, gimnasia, newcom, caminatas, bicicleteadas y deportes recreativos forman parte de una grilla pensada para fomentar hábitos saludables y el acceso equitativo a la actividad física.

Las propuestas en el marco de las Acciones de Verano también incluyen talleres deportivos, propuestas al aire libre y actividades comunitarias que fortalecen el vínculo entre la escuela, la familia y la comunidad. De este modo, los Centros de Educación Física reafirman su rol como espacios educativos clave, garantizando el derecho al juego, al deporte y a la recreación durante el verano en todo el territorio entrerriano.

Actividades por localidad

Paraná

CEF N° 1: lleva adelante una colonia de vacaciones para niñas y niños de lunes a viernes, de 9 a 12, mientras que las actividades para personas adultas se desarrollan por la mañana, de 8 a 10, y por la tarde de 14 a 20, con natación, acuagym, acuafun, gimnasia y natación adaptada. En la capital provincial.

CEF N° 5: no registra horarios definidos para el período estival.

Parque Escolar Enrique Berduc: desarrolla una colonia acuática integral de lunes a viernes, con actividades matutinas desde las 8.30 para adultos y 9.30 para niños, y turnos vespertinos desde las 16.30 para niños y 17.30 para adolescentes y adultos.

Gualeguay

CEF N° 2: ofrece Acciones de Verano y escuela de natación por niveles. Las actividades se desarrollan en turnos de mañana, de 7 a 12; siesta, de 13 a 15; y tarde, de 15 a 17.

Gualeguaychú

CEF N° 6: articula con la Colonia Municipal Narciso José Gallemi, con colonia para niños de martes a viernes de 7.30 a 12; actividades de iniciación deportiva de lunes a jueves de 17 a 20; colonia para personas con discapacidad de martes a viernes de 8 a 12; y propuestas para adultos mayores en horario vespertino.

Concepción del Uruguay

CEF N° 3: desarrolla colonia de vacaciones de lunes a viernes, con grupos organizados por edades y bloques de actividades que incluyen natación, deportes, juegos recreativos, actividades artísticas, paseos y campamentos.

Concordia

CEF N° 4: ofrece recreativo de verano para niños de lunes a viernes de 9.30 a 12; natación para adolescentes y adultos de 12.30 a 15; y beach vóley de 9 a 12.

General Galarza

CEF N° 8: impulsa la colonia Verano Feliz. Las actividades para niñas y niños se realizan de martes a viernes de 10 a 12; para adolescentes y adultos, martes a jueves de 14 a 15; para personas con discapacidad, martes a jueves de 18 a 19; y para adultos mayores, martes y jueves de 18.30 a 19.30.

Larroque

CEF N° 9: desarrolla la colonia "En el Poli", de lunes a viernes de 8.30 a 12.30.

Basavilbaso

CEF N° 10: brinda natación, gimnasia y atletismo adaptado en horarios de tarde y noche, principalmente entre las 13 y las 22, los días lunes, martes, miércoles y viernes.

Villa Paranacito

CEF N° 12: lleva adelante una colonia deportiva de lunes, miércoles y viernes de 9 a 12.30, y articula los martes y jueves con colonias municipales.

Cerrito y localidades vecinas

CEF N° 13: desarrolla múltiples propuestas. En Cerrito, la colonia de vacaciones para niñas y niños funciona lunes y miércoles de 10 a 12; la colonia de adultos mayores martes y jueves de 16 a 18; la natación juvenil los miércoles de 13 a 15; fútbol de arena martes y jueves de 13.30 a 15.30; futsal martes y jueves de 20 a 22; natación adaptada los jueves de 18.30 a 19.30; e iniciación al básquet lunes y miércoles de 8 a 10, además de actividades en Aldea Santa María, El Palenque y El Pingo.

Colón

CEF N° 14: implementa el proyecto "Mejor Jugando" durante enero, de martes a viernes de 8 a 12, con actividades recreativas, deportivas y acuáticas en Playa Norte y Termas Colón.

General Campos

CEF N° 17: desarrolla la colonia "DIVermania" y talleres de natación: para niños de lunes a jueves de 9 a 11 y para jóvenes de lunes, miércoles, jueves y viernes de 19 a 21.

Lucas González

CEF N° 18: lleva adelante "El Verano Azul: Aventura Acuática", con natación martes y jueves de 20 a 22; aquagym lunes y miércoles de 19.30 a 20.30; y actividades para adultos mayores martes y jueves de 19 a 20.

Ibicuy

CEF N° 19: desarrolla talleres los martes y jueves de 17.30 a 20.30, combinando deportes, caminatas y bicicleteadas.

CEF N° 20 ofrece talleres recreativos y deportivos los martes y jueves entre las 18 y las 22, y actividades rotativas lunes, miércoles o viernes de 18 a 20. El CEF N° 21 brinda talleres de natación y deportes no convencionales en horario vespertino, entre las 15 y las 20, de lunes a sábado.

Ceibas

CEF N° 23: desarrolla actividades los lunes de 9 a 11 y los miércoles y viernes de 17 a 19.

Chajarí

CEF N° 28: lleva adelante un recreativo municipal de lunes a jueves de 9 a 12.

San Salvador

CEF N° 29: desarrolla colonia de vacaciones de 9 a 11 en el natatorio y playón municipal.

Aldea San Antonio

CEF N° 32: ofrece pileta recreativa los lunes de 16 a 18, colonia para adultos mayores de 18.30 a 20.30, básquet de 20 a 22 y refuerzo de natación de lunes a viernes de 11.30 a 12.20.

Victoria

CEF N° 35: desarrolla talleres para niños martes y jueves de 17 a 18; adolescentes de 18 a 19; adultos lunes y miércoles de 19 a 20; y natación los viernes de 17 a 19.

Crespo

CEF N° 38: brinda talleres deportivos de lunes a jueves en horario vespertino y nocturno, con newcom los jueves de 20 a 22.