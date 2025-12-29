Despidos: “Lo que han hecho es antidemocrático, no ajustado a la ley ni a la paritaria”, dijo Muntes

El secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) seccional Entre Ríos, Oscar Muntes, se refirió a la determinación del gobierno provincial de no renovar gran cantidad de contratos de trabajadores estatales.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponde (Radio Plaza 94.7), Muntes sostuvo que “lo que se venía trabajando siempre, se conoce un listado de trabajadores cuando toman una decisión drástica de que tal cantidad no siguen más, lo que ha pasado con gobiernos muy fuertes y dictatoriales, pero en este caso fue totalmente diferente porque se emite un decreto con un anexo donde cada trabajador tiene que buscarse si está y sacar por decantación que el que no está, no va a continuar su relación laboral con el Estado”.

“Fue al revés y nos está costando muchísimo saber cuáles son los trabajadores y trabajadoras que no siguen con el contrato. Son de diferentes organismos, en algunos casos nos llama la atención porque hay organismos donde no tenemos bien claro porque serían 20, 30, 50 y quizás haya una equivocación porque no pueden ser tantos. En definitiva, el despido aduce mal desempeño, malas calificaciones, de trabajadores que tienen 8, 10, 12 años de antigüedad y que no han tenido ningún inconveniente y damos fe que no hay ningún incumplimiento, es recorte nada más”, especificó.

Sobre la posibilidad de que los despidos continúen, planteó que “estamos haciendo todo lo posible para intentar entender el porqué y el cómo. La última vez que hablamos con el ministro de Gobierno, la definición de ATE fue preguntar por la renovación de los contratos el 31 de diciembre y que no estaba en carpeta hacer algo de este tipo donde se termine el vínculo laboral de trabajadores y trabajadoras, que nosotros llamamos despidos, de una forma drástica. Y la respuesta fue que se los va a calificar, y nos quedamos muy tranquilos porque entendemos que ningún trabajador y trabajadora de esa modalidad tiene incumplimientos, por el contrario, cumplen con su trabajo. Lo que después vemos es que cada trabajador que no encontramos en el listado no se tomó esta definición, sino que fue por el color del pelo”.

En cuanto a la reunión del gobierno con UPCN, horas antes de anunciar los despidos, Muntes sostuvo que “es tratar de distraer clara y sistemáticamente para que se siga trabajando de otra forma diferente y anunciar que 12.000 trabajadores van a ser recategorizados es para que no haya alarma, que no se preocupen”.

“Van ocho meses de salario congelado y no pasa absolutamente nada, hace décadas que tenemos esta situación y es una barbaridad, que se sienten en la casa de uno a hacer el instructivo de recategorización donde dice con claridad que será en paritaria, en la Secretaría de Trabajo, en una comisión que se organizó. No hay alternativa a eso. Nosotros participamos en dos o tres reuniones, llevamos nuestros aportes que eran 21 puntos y no tomaron ninguno, se trabajaba de esta forma y de un día para el otro no se trabaja más de esta forma, no nos convocan más y nos enteramos en conferencia de prensa que anuncian el instructivo para los trabajadores. Algo totalmente antidemocrático, no ajustado a la ley ni a la paritaria. Es un tema muy difícil, porque de aquí en más no sabemos de qué forma se va a hacer, en qué momento del año, no tenemos conocimiento de los instructivos que se hicieron a espaldas de los trabajadores, porque no se nos convocó como se debe convocar y que haya un trabajo en conjunto para buscar el mejor instructivo. Siempre se hizo así, no hay alternativas y se debe hacer así, y lo que hicieron es totalmente antidemocrático, es en contra de los laburantes. Si dicen que es muy bueno, puede ser, pero no lo conocemos porque no participamos ni se hizo como se debe hacer”, sentenció.

Por último, mencionó que en ATE “no va a haber receso, hoy desde las 9.30 nos reunimos con el cuerpo de delegados y con todos los trabajadores que están en esta situación. El asueto está claro, hoy y mañana martes estamos con receso administrativo, pasado mañana miércoles con asueto, y luego de nuevo con receso administrativo hasta el 19 de enero que volvemos. En nuestro sindicato estamos constantemente porque estamos completando el formulario de quienes son los compañeros y compañeras que están fuera de los listados de este decreto que se renuevan. Y además estamos decidiendo cómo seguimos funcionando porque estamos en una situación muy difícil, es complicado ponerse frente a un trabajador o trabajadora a la que se le terminó su vínculo porque no le van a renovar su contrato”.

“Hace ocho meses que no tenemos recomposición salarial, no participamos de los instructivos de recategorizaciones y a la vez tenemos trabajadores despedidos, es un fin de año re difícil para nosotros y, a su vez, estamos con un asueto administrativo que nos inmoviliza”, concluyó.