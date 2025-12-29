Patronato tendrá que recorrer más de 11 mil kilómetros en la Primera Nacional 2026

El equipo Rojinegro se ubica decimocuarto en la tabla de equipos que viajarán más en 2026.

Patronato deberá viajar más de 11 mil kilómetros durante su participación en la Primera Nacional 2026. El equipo de Rubén Darío Forestello, que participará de la Zona B de la máxima categoría de ascenso, tendrá que recorrer precisamente 11.208 kilómetros para completar su fixture en la fase regular.

El Rojinegro se ubica en la mitad de la tabla en cuanto a las distancias entre los equipos de ambas zonas. Ocupa el 14º lugar entre los 36 elencos que formarán parte de la categoría, detrás de Deportivo Madryn (25.766 Km), Central Norte de Salta (22.910 km), Gimnasia de Jujuy (21.389 Km), Gimnasia y Tiro de Salta (20.018 Km), San Martín de Tucumán (18.510 Km), Godoy Cruz de Mendoza (18.048 Km), Chaco For Ever (17.692 Km), San Martín de San Juan (17.456 Km), Maipú de Mendoza (16.741 Km), Mitre de Santiago del Estero (16.492 Km), Güemes de Santiago del Estero (14.611 Km), Racing de Córdoba (12.578 Km) y Agropecuario de Carlos Casares (11.401 Km).

Según un informe de Ascenso mi locura, habrá cuatro equipos que tendrán que recorrer más de 20000 kilómetros. Los mismos son Deportivo Madryn, Central Norte, Gimnasia de Jujuy y Gimnasia y Tiro. Esto no es casual, ya que se trata de los conjuntos ubicados más al sur y más al norte del mapa.

El Aurinegro, que este año quedó a las puertas de lograr el ascenso a Primera (perdió dos finales ante Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, respectivamente), se lleva la medalla de oro en este rubro: viajará 25776 kilómetros en 2026. En segundo lugar se ubica el Cuervo salteño (22910 km), seguido por el Lobo jujeño (21389 km) y el Albo salteño (20018 km).

De hecho, los dirigidos por Cristián Díaz (asumió recientemente tras la salida de Leandro Gracián) serán protagonistas en los tres viajes más largos del torneo. Recorrerán 2222 kilómetros para enfrentar a los salteños, 2103 km para jugar con Chaco For Ever y 1942 km para medirse con San Martín de Tucumán. Vale la pena aclarar que lo mismo deberán hacer sus rivales cuando visiten el estadio Abel Sastre en Madryn.

Otro dato llamativo es que los 17 conjuntos que afrontarán mayores distancias son todos del “interior del país” y luego aparecen los de Buenos Aires. De todos ellos, Atlético de Rafaela y Colón serán los más beneficiados, ya que recorrerán alrededor de 10000 kilómetros cada uno.

De los clubes ubicados en Capital Federal y Gran Buenos Aires, el que más viaje tendrá será Tristán Suárez (9401 km). Lo siguen Quilmes (9338 km), Temperley (9124 km) y el flamante campeón de la Primera B y recientemente ascendido, Midland (9052 km).

En contraste, Deportivo Morón y All Boys son los más beneficiados, ya que serán los que acumularán menos kilometraje a lo largo del 2026. El Gallito se desplazará solo 7400 km, mientras que el Blanquinegro 7479 km. Ferro y Estudiantes de Buenos Aires también se moverán alrededor de 7500 km.

Lo que sucede es que la Zona A está integrada en su mayoría por equipos de Buenos Aires (10 de 18) y solo afrontarán dos excursiones muy largas (a Madryn y Salta), lo cual es un detalle que los beneficia en la cantidad de kilómetros a recorrer. En cambio, en la Zona B –que integra Patronato– son minoría y tendrán tres viajes extensos (a Tucumán, Salta y Jujuy).

El torneo comenzará el fin de semana del 7 de febrero y tendrá un total de 36 fechas (además de los duelos con los rivales de su zona, cada equipo también jugará un interzonal, también ida y vuelta), y aunque el destino al que todos anhelan llegar es el ascenso, el viaje será más extenso para algunos que para otros.