Concordia: denuncian que el municipio no renovó contratos a unos 130 trabajadores

El secretario General de la Seccional Concordia de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Pedro Pérez, cuestionó la determinación del gobierno municipal de no renovar contratos y dejar sin trabajo a unos 130 empleados.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Pérez señaló que “como la decisión salió en el último día del año, todavía nos falta certificar quiénes son los compañeros que quedaron sin contrato y todavía no tenemos la cantidad exacta, pero se habla de 130”.

Ante ello, adelantó que “hoy trataremos que el municipio nos baje toda la información de quiénes son los que quedaron sin la renovación del contrato y haremos alguna asamblea entre hoy (viernes) o mañana con todos los compañeros que ya fueron notificados de que no se les renueva el contrato”.

Planteó que “en teoría hay una notificación de que no les van a contratar de nuevo los servicios, y la mayoría son monotributistas. En principio, no habría personal de planta”. Asimismo, cuestionó que “después de dos años de mandato se dan cuenta que no son necesarios, según argumentan. O sea que durante dos años sí fueron necesarios y de un día para el otro dejan de serlo”.

Agregó que algunos de los despedidos “tienen 10 años de contrato, como monotributo” y aclaró que “eso no les quita el derecho que tienen”. “Lo que no se puede hacer hoy es reclamar que se los reincorpore mediante la justicia porque son contratos de servicio, pero no pierden el derecho después de estar 10 años trabajando de hacer un juicio a la Municipalidad”, advirtió.

En este marco, dijo que no le consta que en la anterior gestión hubiera un “festival de contratos”. “La gente que está, trabaja. Sí sabemos que aumentaron las cooperativas que trabajan dentro de la Municipalidad, con sueldos miserables. Hay gente en las cooperativas que no cobran más de 300.000 pesos. Hay cooperativas de limpieza por toda la ciudad y vemos la precarización laboral en la Municipalidad de Concordia”, apuntó.

El dirigente sindical cuestionó que “nos enteramos de esto por los medios. Desde ATE no nos atienden y tenemos que buscar la forma de informarnos, con los delegados, porque el diálogo con la Municipalidad viene cortado desde hace bastante tiempo. Hasta fin de 2024 tuvimos contacto con algunos funcionarios y durante todo el 2025 tuvimos que recurrir a la delegación provincial de Trabajo para que nos atiendan por los distintos reclamos que venimos haciendo e hicimos tres notificaciones a la delegación porque desde el municipio no atienden a la Asociación de Trabajadores del Estado”.

Sobre los motivos de esto, consideró que “prefieren arreglar con otros gremios” y evaluó que “hay una línea a nivel nacional y provincial, que como ATE es el gremio de los estatales que está solo en la calle y no nos vendemos ni negociamos lo que otros negocian, como esta no renovación de los contratos”.

Sobre los pasos a seguir, adelantó que “de acuerdo a lo que se resuelva en la asamblea con los delegados y con la gente, desde el gremio serán respaldados, ya sea con movilizaciones o con paros, aunque al paro lo tendrían que acompañar los que están en planta”. “Esto es algo que venimos denunciando desde hace años. Si a los compañeros los tenés en un hilo, son botín de los partidos políticos. Ya nos pasó con la 8.706 con (Mario) Moine que había contratados que fueron despedidos y mediante la justicia logramos que, en muchos de los casos, fueran reincorporados. En ese momento habían quedado afuera 17.000 trabajadores. Después pasó lo mismo con la 9.235 con (Sergio) Montiel que echó hasta a su misma gente. Por eso nosotros siempre denunciamos que hay que darles estabilidad laboral a los compañeros y estamos en contra de ese sistema de tomar contratos de servicio como monotributistas en la administración pública, porque no está permitido por ley”.