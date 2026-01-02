Tenis: Argentina venció a España con triunfos en singles y dobles

Argentina venció a España con triunfos en singles y dobles en el inicio de la United Cup 2026.

Argentina tuvo un inicio arrasador en la United Cup de tenis y se impuso 3-0 ante España. En primer turno, Sebastián Báez y Solana Sierra ganaron sus respectivos puntos en singles y, ya con la victoria asegurada, Guido Andreozziy María Lourdes Carlé sellaron la serie ante el equipo español con su triunfo en dobles.

El primero en salir a la cancha en el RAC Arena de Perth, Australia, fue Báez, 45° del ranking mundial, quien se impuso con autoridad ante Jaume Munar (33º) por un doble 6-4. Una victoria muy importante y prometedora para el oriundo de San Martín, quien durante una irregular temporada en 2025, sólo pudo ganar tres de los 12 partidos que disputó en canchas duras.

En el primer set, luego de un quiebre por lado, Báez tomó el control en el 4-4, cuando quebró el servicio de Munar para poner el parcial 5-4. Luego, con solvencia, cerró el set en el siguiente juego. Ya en la segunda manga, se recuperó inmediatamente luego de un quiebre de Munar y pudo cerrar el partido a su favor.

Más tarde fue el turno de Solana Sierra (66ª WTA), quien venció a Jessica Bouzas (41ª) por 6-4, 5-7 y 6-0. Luego de un gran primer set, en el que logró el quiebre definitivo en el 5-4, la marplatense arrancó el segundo parcial decidida a cerrar el partido en dos set. Sin embargo, con el marcador 5-2 a su favor, no pudo cerrar el partido y permitió la recuperación de la española quien, con dos quiebres consecutivos, se quedó con el set por 7-5. Pero la superioridad de Solana volvió a hacerse evidente en el tercer parcial, con un contundente 6-0.

Ya en el dobles, Guido Andreozzi y María Lourdes Carlé superaron a Íñigo Cervantes e Yvonne Cavalle-Reimers por 7-6 (6) y 6-2, en una hora y 36 minutos de juego. Con el triunfo 3-0 ante España, Argentina sumó su segunda victoria en cuatro presentaciones en este certamen por equipos mixtos.

Ahora el equipo nacional deberá enfrentar a Estados Unidos, que además de ser el campeón defensor, tiene en sus filas a dos pesos pesados como Taylor Fritz y Coco Gauff.