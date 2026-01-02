Davico: “El carnaval de Gualeguaychú es un espectáculo imponente y por primera vez es fiesta nacional”

El intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, destacó la importancia del carnaval para la ciudad y la provincia y valoró que se lo haya declarado como fiesta nacional.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Davico sostuvo que “se está trabajando en conjunto con las comparsas, los clubes y la comisión del carnaval y está todo preparado para la primera de 11 noches, todos los sábados de enero y febrero y el fin de semana largo, que por primera vez el carnaval es fiesta nacional”.

Destacó que el evento será “transmitido por la tv pública” y remarcó que “se está trabajando con toda la ciudad, porque es un trabajo que hacemos no sólo desde el municipio, los clubes y las comparsas sino toda la ciudadanía que se prepara con todo para recibir a la gente que viene”.

“Hay ciertos requisitos para que una fiesta sea declarada nacional y el carnaval de Gualeguaychú los cumplía a todos claramente, por eso también después que hablé con Martín Menem y Daniel Scioli fue un trámite de un par de meses hasta que finalmente salió. Era insólito porque hay fiestas nacionales de todo tipo y justamente el carnaval de Gualeguaychú con todo lo que implica para la ciudad, para la provincia y para el país porque en cualquier lugr de Argentina conocen a Gualeguaychú por el carnaval. Además, genera el mayor ingreso económico de la ciudad, que el año pasado fueron más de 30.000 millones de pesos y seguramente este año mejorará. Que sea fiesta nacional es muy importante para Gualeguaychú no solamente en lo turístico sino en lo económico también, porque trabajan los hoteles, restaurantes, kioscos, estaciones de servicio, es un circulo virtuoso que genera mucho trabajo en la ciudad”, definió.

Consultado por los cambios que habrá este año, mencionó que “además del rótulo de fiesta nacional, hay muchas cuestiones con el Estado. Estará la transmisión en diferentes noches de la televisión pública, y si hay alguna exención o programa para fiestas nacionales el carnaval de Gualeguaychú lo podrá recibir”.

Adelantó que “va a venir Daniel Scioli; el gobernador; el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; Jorge Satto de Turismo y otros funcionarios provinciales. Y en el transcurso del carnaval va a venir Martín Menem, ayer hablé con Karina Milei que va a venir alguna de las noches y otros funcionarios e intendentes. También siempre vienen intendentes de Uruguay, de Paraguay y de otros lugares que quieren conocer el espectáculo, que es realmente imponente”.

En cuanto a la perspectiva turística para la temporada, evaluó: “Nosotros estamos a dos horas y media de Buenos Aires y todos los fines de semana hay un porcentaje fijo de reservas, y ni hablar en el fin de semana largo de carnaval que se reserva con varias semanas de anticipación y, de hecho, ya hay reservas para muchos fines de semana. Pero al estar tan cerca de las grandes urbes como Capital Federal, provincia de Buenos Aires, Rosario o Paraná, la gente se decide en el momento, viaja y viene al carnaval y termina colapsando el mismo viernes o sábado y para alojarse van a Pueblo Belgrano o las afueras de Gualeguaychú”.

“Los que reservan son los que vienen desde más lejos, y hasta viene mucha gente del extranjero como Estados Unidos, Europa, Uruguay y Brasil, que quieren ver el carnaval de Gualeguaychú y eso es importantísimo para la ciudad”, concluyó.