El martes comienza el Premate 2026, la antesala artística de la 35º Fiesta Nacional del Mate

La capital entrerriana será sede los días martes 6 y miércoles 7 de enero del Certamen Premate 2026, una instancia preselectiva en el marco de la 35º Fiesta Nacional del Mate, organizada por la Municipalidad de Paraná con el objetivo de convocar a músicos y bailarines de distintos géneros para competir por un lugar en el escenario principal del evento. La actividad se desarrollará a partir de las 19 y tendrá como sede el Teatro Municipal 3 de Febrero, ubicado en calle 25 de Junio 60, donde se llevarán adelante las presentaciones correspondientes a las disciplinas de danza y música.

El Premate forma parte del proceso de selección artística que antecede a la Fiesta Nacional del Mate y está dirigido a intérpretes y grupos que deseen integrar la programación oficial del festival. En esta edición, el certamen contempla las categorías de Música Folklórica y Tango, Cumbia y Tropical, Rock y Pop Nacional, además de Danzas Folklóricas y Contemporáneas. Las inscripciones se encuentran abiertas y se realizan exclusivamente a través de un formulario online, donde los interesados pueden consultar los requisitos y condiciones de participación.

En lo que respecta a la disciplina Danza, las presentaciones del Premate 2026 se desarrollarán a partir de las 19, con un preselectivo que permitirá evaluar a conjuntos de baile y parejas en sus distintas modalidades. El concurso contempla la participación de conjuntos folklóricos o contemporáneos, parejas de baile folklórico tradicional o estilizado. Las propuestas deberán respetar las características con las que fueron inscriptas y preseleccionadas, manteniendo coherencia entre la puesta original y la presentación final ante el jurado.

La instancia final del Certamen Premate 2026 se llevará a cabo los días miércoles 4 y jueves 5 de febrero de 2026 en las inmediaciones de la Sala Mayo, donde los participantes seleccionados competirán por un lugar en el escenario principal del festival.

Los ganadores de cada categoría recibirán un premio en concepto de caché artístico y un certificado de participación otorgado por la Municipalidad de Paraná.