Mica Cortese se presenta con un show acústico en Bulé Bar

La cantautora platense Mica Cortese llegará a la ciudad de Paraná este sábado 3 de enero, a las 21, para presentarse en la Terraza Cultural de Bulé Bar, ubicada en la intersección de Ituzaingó y Pellegrini, con ingreso por Casa Boulevard. El recital forma parte de su Gira de Río 2026, se realizará en formato acústico y contará con la participación de los artistas invitados Manu Pita y Gaspar Ele. La propuesta busca acercar al público local una experiencia musical centrada en la canción y en el recorrido artístico de una intérprete con más de una década de trayectoria.

La visita de Cortese marca el inicio de su paso por Entre Ríos dentro de una gira que la lleva a distintas ciudades de la región. En esta ocasión, la artista presentará parte de su repertorio más reciente junto a composiciones que forman parte de su camino como autora.

Mica Cortese es compositora y cantante nacida en La Plata, con una trayectoria que articula la música y el teatro. Comenzó su formación vocal en la adolescencia y en 2010 integró su primera banda, dando inicio a un recorrido que luego se orientó al trabajo solista. En 2014 editó su primer disco, Es presente, que marcó un punto de consolidación de su identidad artística. En paralelo, desarrolló su formación actoral y participó en diversas producciones teatrales, tanto como actriz como cantante, ampliando su campo de expresión escénica y narrativa.

En 2017 escribió y estrenó su propio espectáculo de humor, Irma Beibi, con el que se presentó en distintas salas y espacios culturales, logrando una respuesta sostenida del público. Durante 2020 lanzó el EP Luz y Sombra, y en 2022 presentó el single Un beso de verano. De formación autodidacta en guitarra y percusión, la artista construye un repertorio en el que aparecen referencias a la naturaleza, las relaciones humanas y el amor.

Las entradas anticipadas cuestan $13.000 y en puerta tendrán un valor de $15.000. Las reservas pueden realizarse a través del número 343 4688999.