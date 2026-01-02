Las escenificaciones teatrales regresan a Concepción del Uruguay con una nueva escena histórica

La ciudad entrerriana volverá a ofrecer durante el verano 2026 las escenificaciones teatrales Historias de la Villa Concepción, una propuesta cultural que se desarrollará desde el sábado 10 de enero, repitiéndose todos los sábados de enero y febrero y también durante Semana Santa, a partir de las 21, en distintos espacios históricos de la ciudad. La iniciativa, coordinada por el director teatral Carlos Zelayeta, se llevará adelante mediante un recorrido escénico que involucra a actores locales y recrea episodios centrales de la historia uruguayense y entrerriana.

La confirmación de una nueva temporada fue presentada en un encuentro encabezado por el intendente José Lauritto, quien recibió en su despacho a Zelayeta y a los actores Abigail y Marcelo Bourdetta, Eduardo Beckman y Marta Busiello. De la reunión también participó el director de Cultura, Cristian Merlo. En ese marco, se abordaron aspectos organizativos de la puesta en marcha del ciclo y se destacó la continuidad de un proyecto que se consolidó con el paso de los años como uno de los atractivos culturales del verano en la ciudad.

Para esta temporada, el gobierno local destinará una inversión total de $28.800.000 para el desarrollo de las escenificaciones, de los cuales se abonará un adelanto de $3.000.000. El financiamiento permitirá cubrir los costos vinculados a honorarios, producción, vestuario, escenografía y logística, asegurando la continuidad del proyecto y la calidad de las representaciones. Desde la organización se señaló que uno de los objetivos centrales es que el grupo teatral pueda mantener actividad durante todo el año, más allá de la temporada estival, con la posibilidad de sumar nuevas funciones o propuestas escénicas en distintos momentos del calendario.

Entre las novedades previstas para esta edición, Zelayeta adelantó la incorporación de una nueva escena que recreará la invasión de Madariaga y la defensa del pueblo de Concepción del Uruguay. La secuencia incluirá la llegada de un chasqui que leerá un mensaje de reconocimiento de Justo José de Urquiza a la comunidad, y culminará con una intervención del propio Urquiza, en la que se buscará vincular el pasado histórico con el presente y el futuro de la ciudad. Esta incorporación se sumará al recorrido habitual de las escenificaciones, que comenzará en el Colegio del Uruguay, continuará en la Casa de Urquiza con escenas vinculadas al asesinato del general, proseguirá en el Museo Panizza con episodios relacionados con figuras femeninas relevantes en la vida de Francisco Ramírez y finalizará en la plaza principal con el encuentro entre Urquiza y Ramírez.