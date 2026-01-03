Esta noche, Mica Cortese inicia su gira por Entre Ríos con un show acústico en Paraná

La cantautora platense Mica Cortese se presentará hoy sábado 3 de enero a las 21 en la Terraza Cultural de Bulé Bar, en la ciudad de Paraná, como parte del inicio de su gira por Entre Ríos. El recital se desarrollará en formato acústico en el espacio ubicado en la intersección de Ituzaingó y Pellegrini, con ingreso por Casa Boulevard, y contará con la participación de los artistas invitados Manu Pita y Gaspar Ele. La propuesta busca acercar al público local el trabajo autoral de una artista con más de diez años de trayectoria.

La presentación marca el comienzo del recorrido entrerriano de Cortese dentro de su Gira de Río 2026, una serie de fechas que la llevará por distintas ciudades de la región. En esta primera parada, la cantautora compartirá parte de su material más reciente junto a composiciones que forman parte de su camino artístico.

Sobre Mica Cortese

Es compositora, cantante y actriz, nacida en la ciudad de La Plata, donde desarrolla su actividad artística desde hace más de una década. Su formación vocal comenzó en la adolescencia y en 2010 integró su primera banda, una primera experiencia que dio inicio a su recorrido profesional en la música. Con el tiempo, su búsqueda se orientó hacia el trabajo solista.

En 2014 editó su primer disco, Es presente, trabajo que significó un punto de afirmación dentro de su carrera como cantautora. Paralelamente, la artista profundizó su formación en el ámbito teatral, participando en diversas producciones como actriz y cantante, algo que amplió sus recursos escénicos y su manera de concebir el espectáculo en vivo.

En 2017 estrenó "Irma Beibi", un espectáculo de humor de autoría propia que recorrió distintas salas y espacios culturales, y que le permitió abordar nuevas formas de expresión escénica. Durante 2020 lanzó el EP Luz y Sombra, y en 2022 presentó el single Un beso de verano. Aprendió a tocar guitarra y percusión de forma autodidacta.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $13.000. En puerta costarán $15.000. Las reservas pueden realizarse comunicándose al número 343 4688999.