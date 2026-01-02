Archivos de la dictadura: “Hay una fuerte conciencia en la sociedad de que en esto no puede haber retroceso”

"En estos dos años del gobierno de Milei y de algunos gobiernos provinciales como el de Entre Ríos no han podido frenar los juicios y estoy seguro de que no van a poder", afirmó Llonto.

El abogado Pablo Llonto explicó el objetivo de las presentaciones que realizó en la justicia federal, a poco de cumplirse 50 años del golpe cívico militar, para saber qué pasó con los documentos en poder de las Fuerzas Armadas.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Llonto explicitó que “fue una serie de presentaciones realizadas en los últimos días del año pasado con el objeto de que la justicia investigue qué pasó con cada archivo de inteligencia de las tres Fuerzas Armadas: Ejército, Marina y Fuerza Aérea. La idea surge a partir de estos 22 años de reanudación de los juicios de lesa humanidad en todo el país –que se retomaron en el 2003- y en distintas causas en toda la Argentina –tenemos 354 sentencias- fueron apareciendo de distinta manera documentos parciales de inteligencia de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, con seguimiento a determinados militantes políticos o información sobre operativos ilegales en determinada casa. Es decir que alguien fotocopió, o microfilmó o se robó parte de esos archivos, porque siempre la respuesta era que todo fue destruido en 1983 por una famosa orden de quien era jefe del Ejército, Cristino Nicolaides”.

“La aparición de esos originales en estos años demuestra que no se destruyó totalmente o que, quizás, alguien microfilmó y lo guardó en algún lado. Por eso estamos pidiendo en dos Juzgados distintos que esto se investigue y que, al conocerse la noticia, quien sepa de la existencia de algo de esos archivos de inteligencia –que son los más importantes para saber a quién se llevaron, adónde, qué hicieron con esas personas- pueda hablar”, señaló.

En este marco, planteó que “lo interesante de la experiencia argentina es que, en estos 22 años de reanudación de los juicios, hoy tenemos 1.20 represores condenados y eso se hizo pese a la falta de archivos, pese a que la inmensa mayoría de los represores mantiene el pacto de silencio y gracias al empuje de miles de personas que dieron testimonio. En los últimos años, están declarando muchos ex soldados, personas que hoy tienen unos 70 años y que cuando eran jovencitos hicieron el servicio militar obligatorio durante la dictadura, y están aportando muchos datos. Estamos pidiendo también que citen a quienes estuvieron en inteligencia haciendo la colimba, porque eran pibes que estaban en esas oficinas, que estaban cerca de esas áreas donde se acumulaba la información y que pueden saber algunos datos”. “Como se ha hecho en todos estos años, es un laburo de rompecabezas que algunos llaman de ladrillo por ladrillo”, resumió.

Despidos y futuro del Registro Único de la Verdad

Consultado por la reducción de trabajadores en el Registro Único de la Verdad de Entre Ríos y el futuro del trabajo por la recuperación de la memoria, opinó que “lo que pasó no es ajeno a lo que está pasando en Nación y en otras provincias gobernadas por gente de La Libertad Avanza”.

“Ellos hacen lo imposible para frenar de todos los modos el avance de algo que es histórico en Argentina como es el juzgamiento de los genocidas a partir de la memoria y la verdad, a partir de contar lo que pasó. Pero en estos dos años del gobierno de Milei y de algunos gobiernos provinciales como el de Entre Ríos no han podido frenar los juicios y estoy seguro de que no van a poder, porque en todo el país desde que se recuperó la democracia hay una fuerte conciencia mayoritaria en la sociedad, aun de sectores populares que votaron a Milei, de que en este tema no puede haber retroceso. Eso no implica que sigan haciendo cosas como éstas, intentando desarmar oficinas estatales que están buscando documentación, que están reconstruyendo la verdad, que están investigando y buscando datos que puedan ayudar no sólo a la justicia a encontrar a los responsables, recuperar a los casi 300 nietos que falta recuperar apropiados en la dictadura, encontrar los restos de miles de personas enterradas como NN o arrojadas al mar y los ríos, sino también recopilar mucha información para construir una verdad para poder enseñarla a los más jóvenes”, evaluó.

“Creo que este año en que se cumplen 50 años del golpe, habrá una movida muy fuerte en todo el país, creo que no habrá ciudad, pueblo, provincia en la Argentina donde no haya decenas de actividades, libros nuevos, artículos en los medios, y creo que vamos a sentir muy fuerte el tema de la memoria y que habrá marchas muy fuertes, muy grandes en todo el país el 24 de marzo y miles de jóvenes se van a enterar, quizás por primera vez, de lo que fue el horror en la Argentina para que no se repita nunca más”, concluyó.