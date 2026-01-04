Gualeguaychú recibirá el Campeonato Argentino y el Selectivo Nacional de Maratón

El año 2026 será de grandes desafíos para el canotaje en Gualeguaychú. La ciudad recibirá el Mundial que se disputará entre el 18 y 25 de octubre de este año y, en ese marco, también será sede del Campeonato Argentino y del Selectivo Nacional de Maratón.

La sede de estos dos últimos certámenes será el Club Regatas de Gualeguaychú, que ultima detalles para afrontar la responsabilidad de su organización. El certamen nacional se disputará entre el 2 y el 5 de abril y enfrentará a los más destacados exponentes del deporte en la Argentina.

Campeón y subcampeón de la prueba tendrán boleto asegurado para el Campeonato del Mundo. Es en ese marco que se confirmó la participación de deportistas de Misiones, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires, La Pampa y localidades como Rosario, La Plata, Tandil y las entrerrianas Paraná y Concepción del Uruguay.

Este evento tendrá como epicentro la zona de la Playa del Puente, mientras que el circuito de 3,4 kilómetros (con sus respectivas áreas de acarreo) se delimitará entre el balneario Solar del Este y el Puerto.

En el marco del Selectivo y debido a la cercanía con el Mundial se prevé la presencia de importantes autoridades nacionales e internacionales del canotaje. Entre ellos estarán el presidente de la Federación Internacional de Canotaje (ICF), Ruud Heijselaar; la vicepresidenta del ICF Cecilia Farías; el titular de la Federación Argentina de Canoas Jorge Seppi y el presidente de la Confederación Panamericana de Canoas, el uruguayense Mauricio Caffa.