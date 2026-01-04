Caso Medina: no hubo convocatoria en Diputados y el pedido de juicio político vencerá este lunes a las 11

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de Entre Ríos no hizo convocatoria alguna a sus integrantes, para la jornada de este lunes 5, a los fines de tratar el dictamen de rechazo a los pedidos de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina de Rizzo, y por ende el expediente quedará archivado poco después de las 11.

A esa hora vence el plazo de 30 días, tras la presentación del docente jubilado de AGMER, Eugenio Jacquemein, que fue quien primero denunció a la magistrada el 5 de diciembre del año pasado, según confirmó ANÁLISIS. Fue luego de las investigaciones y publicaciones de este medio periodístico, sobre ausencias, faltas, demoras en sentencias, uso de recursos públicos para viajes particulares disfrazados de capacitaciones, entre otras irregularidades que se encuentran probadas por la propia documentación oficial.

Para sesionar, el Cuerpo legislativo debe contar con la presencia de 26 de sus 34 integrantes. Necesitan 5 diputados del PJ para lograr quórum, siempre y cuando estén también todos los legisladores de JxC y los libertarios. De esta manera, se cae la causa Medina, pero no por el rechazo legislativo (que era lo que ella exigía a referentes del oficialismo entrerriano), sino por el vencimiento de los plazos, que no es lo mismo.

El caso por el pedido de juicio político a la vocal Susana Medina de Rizzo caerá este lunes a las 11. A esa hora, el 5 de diciembre del año pasado, el docente jubilado de AGMER Gualeguaychú denunció a la magistrada por diversas irregularidades cometidas en su rol en el Superior Tribunal de Justicia. Días después también lo hizo la ONG Entre Ríos sin corrupción -por otros motivos-, pero la causa se unificó y se toma la denuncia inicial para hacer correr los plazos, que vencen este lunes.

Los diputados oficialistas habían confeccionado un dictamen mayoritario, en base a lo consignado por la vocal Medina de Rizzo y por sus abogados Ladislao Uzín Olleros y Diego Armesto, letrado de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA), que presidía la jueza.

Había circulado por WhatsApp de los propios diputados el texto de 21 páginas, firmado por la presidenta de la comisión, Gabriela Lena (JxC Federación), donde se rechazaba por mayoría cada uno de los puntos denunciados. El peronismo expresó su rechazo al texto, pero no se conocieron demasiados argumentos, salvo expresiones públicas de los diputados Laura Stratta (presidenta del bloque) y de Juan José Bahillo. El texto tuvo una conclusión mayoritaria, sin investigar las más de mil fojas que habían llegado desde la Administración del STJ -tras el pedido concreto de la Comisión de Juicio Político-; como tampoco el informe de Migraciones, con los 60 viajes por el mundo que realizó la jueza, ni el documento del Tribunal de Cuentas, cuyo anexo no había llegado hasta el viernes pasado.

Si bien, tanto Lena como el diputado Alcides Marcelo López (Concordia) estaban de acuerdo para avanzar contra Medina y llegar a su destitución, hubo un vuelco absoluto en la opinión de ambos y una defensa acérrima de la vocal con el correr de los días. Fue a partir del diálogo telefónico que tuvo el gobernador Rogelio Frigerio con los principales referentes de la Comisión de Juicio Político, quien ordenó firmemente que rechacen las denuncias contra la vocal. Y también les pidió que se ocupen de seducir y convencer a sus pares de la oposición, para que también adhieran al planteo a favor de la vocal. Esto último fue duramente rechazado por los diputados del PJ, en las negociaciones del viernes 28 de diciembre, previo a la última de las dos sesiones previstas para ese día. Por eso, cuando los diputados fueron a la sesión de las 16 horas (tras el fracaso de la prevista para las 14), lo hicieron sabiendo que solamente iban a estar allí, todos juntos, para rechazar el tercer pedido de juicio político realizado por una empleada de Tribunales, que había sufrido situaciones de violencia de parte de la magistrada. De hecho, ello ocurrió y se levantó la sesión, porque si se avanzaba en el otro sentido, los diputados se iban a retirar del recinto y no darían el quorum correspondiente.

La diputada Lena, al tomar la palabra, dijo que el dictamen se trataría en “una próxima sesión”, pero no especificó cuándo. Y, de hecho, ello nunca ocurrió, por lo cual este lunes caen los plazos y pasa al archivo.