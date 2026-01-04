Copa Entre Ríos: Peñarol venció a Arsenal y se encamina en la Zona 1

Peñarol mantiene el puntaje perfecto en la Zona 1 de la Copa Entre Ríos.

Este domingo se jugó el grueso de la actividad correspondiente a la tercera fecha de la Copa Entre Ríos de fútbol masculino. En ese marco, Peñarol de Paraná recibió a Arsenal de Viale en el estadio Aníbal Giusti.

El Tricolor mantuvo su invicto y derrotó al conjunto vialense por 1-0 con el único tanto de Mauro López, de penal, apenas iniciado el complemento. La victoria llevó al equipo paranaense a los nueve puntos, ya que en sus dos primeros encuentros venció a Unión de Crespo y Don Bosco.

En la próxima fecha volverá a jugar ante el Cervecero; mientras que el Salesiano, que en esta jornada le ganó como visitante a Unión por 3-0, le tocará enfrentarse con Arsenal de Viale en el estadio Dr. Carlos Federik.

Tras la actividad de este domingo solo queda pendiente un partido para este lunes. En Concordia, Unión de esa localidad recibirá a América de Federación a partir de las 21 en el marco de la Zona 10.

Fixture | Copa Entre Ríos | Fecha 3

-Zona 1:

Sábado 3/1:

Unión (Crespo) 0-3 Don Bosco.



Domingo 4/1:

Peñarol 1-0 Arsenal (Viale).



-Zona 2:

Domingo 4/1:

Peñarol (Basavilbaso) 3-1 Juventud y Ferrocarril Unidos (Carbó).

Newell’s (Victoria) 2-0 Sarmiento (Crespo).



-Zona 3:

Sábado 3/1:

Cultural (Crespo) 5-2 El Porvenir (Santa Anita).



Domingo 4/1:

Defensores del Oeste (Basavilbaso) 1-2 La Academia (General Galarza).



-Zona 4:

Domingo 4/1:

Urquiza (Santa Elena) 1-1 Caballú (La Paz).

Malvinas (Federal) 1-2 Camba Cuá (Santa Elena).



-Zona 5:

Domingo 4/1:

Atlético Colonia Elía 2-0 Deportivo San Marcial.

Deportivo Urdinarrain 3-0 Engranaje (Concepción del Uruguay).



-Zona 6:

Sábado 3/1:

Deportivo Ubajay 1-2 Juventud Urdinarrain.



Domingo 4/1:

Parque Sur (Concepción del Uruguay) 4-1 María Auxiliadora (Concepción del Uruguay).



-Zona 7:

Sábado 3/1:

Almagro (Concepción del Uruguay) 1-0 San José.



Domingo 4/1:

Libertad (Concordia) 3-1 Rivadavia (Concepción del Uruguay).



-Zona 8:

Domingo 4/1:

Defensores de Nébel (Concordia) 1-0 Juventud Unida (General Campos).

Atlético Liebig 0-1 Lanús (Concepción del Uruguay).



-Zona 9:

Sábado 3/1:

La Florida (Chajarí) 1-2 Colegiales (Concordia).



Domingo 4/1:

La Bianca (Concordia) 2-1 Cosmos (Federación).



-Zona 10:

Domingo 4/1:

1° de Mayo (Chajarí) 1-2 Independiente (Villa del Rosario).



Lunes 5/1:

21: Unión (Concordia) - América (Federación).