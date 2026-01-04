Luego del receso, Rocamora volvió a los entrenamientos

Este sábado, el equipo de básquet masculino del Club Rocamora de Concepción del Uruguay volvió a los entrenamientos. El Rojo culminó su receso por las fiestas de fin de año y ya se prepara para la disputa de su primer encuentro por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet.

Los uruguayenses tendrán que volver a la cancha el próximo jueves a partir de las 21 en el estadio Julio César Paccagnella. Allí recibirán a Pergamino Básquet en un duelo que servirá como primer paso en el camino de recuperación de un equipo que actualmente está penúltimo con récord 3-10.

El ensayo comenzó bajo las órdenes de los asistentes Laura González y Norberto Santini y luego continuó con la conducción del entrenador Juan Amato. Durante la mañana, los basquetbolistas se movieron por el rectángulo de juego para prepararse en el marco de la vuelta de la actividad.

La principal novedad fue la presencia del venezolano Gendry Correa, escolta de 30 años y 1,85 metros de altura, que llegó luego de la salida de Agustín Cavallín. Rocamora tiene esperanzas en cambiar la cara después de un inicio de torneo que no fue el mejor.

Habló Amato

Luego de la práctica, el entrenador dialogó con el equipo de prensa del club, ante el que dijo que el balance de la primera parte de la temporada fue positivo. Recalcó que por momentos no obtuvieron los resultados que esperaban, pero señaló a esta etapa como una de mucho aprendizaje. “Creo que supimos ser competitivos y estar a la altura”, manifestó.

Sobre sus expectativas, valoró que apuntan a afianzar al equipo y lograr construir una fortaleza en su estadio. “Logramos competir contra equipos superiores y dominarlos por momentos”, señaló y destacó que el foco está puesto en conseguir cerrar los partidos a su favor.

Para finalizar, habló sobre la incorporación de Correa: “Es un jugador muy sólido, creo que puede aportarnos eso que nos falta para poder inclinar la balanza a nuestro favor en esos partidos que digo que se nos escaparon. Como persona es excelente y la verdad que nosotros valoramos mucho eso”, dijo.