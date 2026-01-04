Gualeguaychú: se inauguró la Fiesta Nacional Carnaval del País y en el Corsódromo hubo más de 15 mil personas

Anoche se dio inicio al mayor espectáculo a cielo abierto del país y, según los organizadores, fue presenciado por más de 15 mil personas en el Corsódromo de Gualeguaychú. Se trató de una primera noche embargada por el nerviosismo del debut y donde la organización también deberá ajustar mejor los tiempos porque el inicio tuvo una demora de casi una hora.

El acto formal, con el tradicional corte de cinta, contó con la presencia del presidente de la Comisión, Ricardo Saller y otros miembros de la misma; el secretario de Turismo de la provincia, Jorge Satto; el director general de Turismo de Entre Ríos, Sebastián Bel; el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico y la viceintendenta Julieta Carrazza, quienes se dirigieron a los presentes en compañía de otros dirigentes municipales y provinciales como el senador departamental, Jaime Benedetti.

Al momento de tomar la palabra, Saller agradeció a toda la Comisión, al equipo de gestión, a las autoridades presentes y a todos los que trabajan en los diferentes ámbitos del evento y destacó la distinción como Fiesta Nacional otorgada por la Secretaría de Turismo, Deporte y Ambiente de la Nación. Sorprendió que en el inicio del carnaval no estuviera ninguno de los integrantes del Poder Ejecutivo entrerriano. Ni Rogelio Frigerio (aún en el exterior, pero quien regresaba esta semana); ni los funcionarios más importantes, como Manuel Troncoso (Gobierno) o Mauricio Colello (Gobernación). Solamente llegó Satto. Tampoco estuvo nadie del gobierno nacional o de la Cámara de Diputados de la Nación, que lidera Martín Menem, amigo personal del intendente Davico.

La edición 2026 lleva el nombre de “Roberto Arakaki y Néstor Lapalma” y un momento emotivo se vivió cuando se rindió el justo homenaje que contó con la presencia de familiares y allegados, donde se destacó la labor realizada por ambos en la historia del Carnaval del País.

Luego del tradicional corte de cinta que dejó inaugurada la nueva edición, Silvio Solari, la voz de Carnaval del País, anunció el inicio del desfile por los 500 metros de la pasarela del Corsódromo “José Luis Gestro”.

La primera en pisar la pasarela fue -como es tradición- la última ganadora. En este caso fue el turno de la tetracampeona Papelitos (Club Juventud Unida), que presentó su tema “Vivos”. El representante de la Juve mostró un amplio despliegue y la efusividad que los caracteriza, con una escenografía de veneración de la muerte al estilo mexicano (lo que se pudo ver ampliamente en la exitosa película animada Coco) y donde volvió a brillar, como en otros años, la batucada conducida por el exintendente Martín Piaggio (PJ), quien hace más de dos décadas está al frente del grupo.

Le siguió Ará Yeví (Club Tiro Federal) que propone “La resistencia”, que también concitó la adhesión del público, desafiando la baja temperatura que se instaló en la ciudad en las últimas horas de la tarde, como en buena parte de la provincia. La escenografía gauchesca y la coreografía acorde al tema, fue observado atentamente por cada uno de los jurados. La banda musical tuvo incluso todo un despliegue de trajes gauchescos en cada uno de sus integrantes donde se percibe claramente el talento y la estética de Belén Grecco. Además del zapateo -que es casi una marca distintiva ya de esta comparsa- el número que hacen con las banderas sensibiliza al público que acompaña con fervor y reconocimiento.

La comparsa Marí Marí (Club Central Entrerriano) con “Genios” salió a escena cerca de las 2 de la madrugada, levantando rápidamente al público, que ya en un moderado porcentaje se había retirado del Corsódromo por el frío. No obstante, quedó claro que hubo numerosos espectadores que estaban esperando la presencia de los Rojinegros. Sorprendió el nivel de sus carrozas, que se destacaron por sobre sus competidores (donde hubo también excelentes trabajos) y el hecho de que la mayoría de sus trajes estaban absolutamente terminados en casi todos sus integrantes, que ha sido un problema histórico de Marí Marí en el sábado inicial del carnaval. Además, los de Central narran muy bien su propuesta temática. La fuerza carnavalera de la banda de Martín Irigoyen se trasladó en cada instancia recorrida por la comparsa. Y nuevamente fue clave -como cada año- el rol del animador o "arengador" histórico y muy reconocido de la comparsa, Juan Boari, médico cirujano, que ha sido parte fundamental en la energía y conexión emocional con el público.

El cierre (ya muy tarde para mucha gente que había llegado al Corsódromo) estuvo a cargo de O’ Bahía (Club Pescadores), que propone “El pescador, el genio y las mil y unas noches”, girando en torno a lo que ha sido su historia como comparsa de la zona costera de Gualeguaychú. O´Bahía fue siempre la mejor representación carnavalera en los minutos previos a su salida, con el desarrollo de un marketing importante de parte de sus allegados (repartiendo banderas del club de punta a punta), pero esta vez el frío y la hora conspiraron fuertemente para su instalación como una de las comparsas más populares cada noche de carnaval.

Mucho para corregir

Acorde con una noche de bajas temperaturas por ser verano, el público también se mostró frío. Agravado porque a las cuatro comparsas les faltó la alegría y la pasión que las caracteriza. Es más, mucho público comenzó a retirarse antes que ingresara a la pasarela la última comparsa, seguramente ya cansada por la demora de casi una hora que tuvo el inicio de la mayor fiesta que se celebra a cielo abierto durante el verano.

Si bien en la primera noche se observan algunos detalles que seguramente se irán corrigiendo a lo largo de la temporada; algunas cuestiones no admiten demoras. Por ejemplo, el sistema de sonido falló en más de una oportunidad en el Corsódromo, no hubo explicaciones por el retraso del inicio, el desplazamiento de las comparsas se hizo sin ritmo de continuidad y algunas carrozas se presentaron sin terminar al igual que hubo muchos espaldares incompletos.

En el rubro infraestructura, el Corsódromo se presentó deslucido con evidentes obras sin finalizar, con tribunas que no lograron construirse en su totalidad y con muchas luminarias quemadas en varios puntos del predio.

En medio de esto hay que destacar la labor del equipo de Prensa que dirige Diego Hilt Quiróz, y que se completa con los aportes de Juan Gabriel Núñez Martínez y Laura Lopardo Fava, entre otros.

Se sabe que la capacidad de gestión de la Comisión del Carnaval logrará corregir de inmediato estas cuestiones y agilizará a un Municipio que deberá ser más laborioso y preciso para garantizar que el predio se presente en mejores condiciones. Del mismo modo, el talento creativo de las comparsas logrará corregir los detalles finales para que el Carnaval siga siendo la opción más elegida en la temporada de verano.

¿Cómo participar del Carnaval?

Todos los sábados de enero y febrero más el fin de semana largo de Carnaval (14, 15 y 16 de febrero). Las entradas y ubicaciones pueden adquirirse en forma presencial en la boletería del Corsódromo de martes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21; los sábados de 9 hasta al cierre en horario corrido. También pueden adquirirse tickets y ubicaciones en www.allaccess.com.ar.

Los residentes del Departamento Gualeguaychú cuentan con el beneficio del 50% de descuento en el valor de la entrada general siempre y cuando sea adquirida en forma presencial presentado DNI que acredite el domicilio. Dicho beneficio no es válido para las noches del fin de semana largo de Carnaval.

Entradas CUD

Las personas que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán retirar su entrada los días jueves en la Boletería del Corsódromo de 9 a 13 y de 17 a 21 horas. Es necesario presentar el certificado. Vale aclarar que las personas con discapacidad motríz cuyo certificado acredite acompañante, ambos recibirán la entrada sin cargo. En caso de no consignarlo, el acompañante abonará el 50% del valor de la entrada general. Si el CUD no acredita un acompañante, el mismo abonará el total de la entrada general. El retiro de los tickets se realiza en la semana previa a la noche elegida para asistir al Carnaval del País. Las personas con CUD no residentes en Gualeguaychú, deberán comunicarse a los números de Boletería en la semana previa a la noche en la que deseen asistir.

En cuanto al acceso al predio, las personas con discapacidad motriz deberán hacerlo por el ingreso dispuesto sobre calle Maestra Piccini al este (altura calle España) donde también podrán entrar en vehículo, aunque este no podrá permanecer dentro del predio. Las personas que cuenten con el CUD y no presenten discapacidad motriz ingresarán por las demás entradas donde contarán con un acceso con prioridad y podrán optar por una ubicación en tribunas gratuitas o comprar el lugar que deseen.