La recaudación de 2025 totalizó unos $183,1 billones, con una caída del 1%

La recaudación de impuestos de diciembre de 2025 alcanzó los $16,5 billones y así acumuló en los 12 meses un total de $183,1 billones, informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Con relación a los ingresos anuales, la variación nominal fue del 39,4% interanual. En cambio, los ingresos de diciembre subieron 27%.
ARCA informó que el crecimiento se vio impulsado principalmente por mayores ingresos de:
-IVA Impositivo e Impuesto a los Débitos y Créditos.
-Ganancias – por mayores retenciones impositivas.
-Seguridad Social –por el crecimiento de la remuneración bruta promedio.
-Recaudación aduanera vinculada a las importaciones: por el incremento de las importaciones y del tipo de cambio.
En el sentido inverso jugaron:
-El Impuesto PAIS, que a partir del año 2025 finalizó su vigencia.
-El Impuesto de Regularización de Activos. Había vencido el plazo para adhesión y pago de dicho impuesto por los bienes regularizados en la Etapa 1 (única para regularizar fondos).
-El Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP). En el año 2024 fue el vencimiento para los bienes no regularizados, y para los regularizados en la Etapa I.
-La moratoria (Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social -Ley 27.743)
Según señaló el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) "la recaudación tributaria nacional de 2025, habría descendido un 1% en términos reales respecto al año 2024". "Si no se considera la recaudación de los impuestos vinculados al comercio exterior, la recaudación habría aumentado un 4,5%", señaló.
El informe indica que "en términos de variación real interanual, en el año 2025 los tributos con mayor caída (sin tener en cuenta la eliminación de impuesto PAIS) habrían sido Bienes Personales (-34,6%), derechos de exportación (-16%) e Internos coparticipados (-11,7%)".
"Los tributos con mayor aumento habrían sido impuestos a los combustibles (42,9%), derechos de importación (22,3%) y seguridad social (13,8%)". "Si se excluye de la recaudación a los tributos vinculados al comercio exterior, la recaudación total habría aumentado un 4,5% en términos reales interanuales", dice el informe.
Fuente: Ámbito Financiero.