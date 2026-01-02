La recaudación de 2025 totalizó unos $183,1 billones, con una caída del 1%

ARCA informó que el crecimiento se vio impulsado principalmente por mayores ingresos de:

-Recaudación aduanera vinculada a las importaciones: por el incremento de las importaciones y del tipo de cambio.

-IVA Impositivo e Impuesto a los Débitos y Créditos.

-El Impuesto PAIS, que a partir del año 2025 finalizó su vigencia.

-El Impuesto de Regularización de Activos. Había vencido el plazo para adhesión y pago de dicho impuesto por los bienes regularizados en la Etapa 1 (única para regularizar fondos).

-El Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP). En el año 2024 fue el vencimiento para los bienes no regularizados, y para los regularizados en la Etapa I.

-La moratoria (Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social -Ley 27.743)

Según señaló el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) "la recaudación tributaria nacional de 2025, habría descendido un 1% en términos reales respecto al año 2024". "Si no se considera la recaudación de los impuestos vinculados al comercio exterior, la recaudación habría aumentado un 4,5%", señaló.