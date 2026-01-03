Este fin de semana Valle María concentra música y actividades al aire libre

Este sábado 3 y domingo 4 de enero se desarrollará en el Balneario-Camping de Valle María La Fiesta del Sol y el Río, una propuesta que tendrá lugar a orillas del río Paraná y reunirá shows musicales en vivo, deportes playeros, espacios recreativos y una feria de emprendedores.

La programación artística se extenderá durante dos jornadas consecutivas y contará con la participación de bandas y artistas de alcance nacional, provincial y local. El sábado 3 de enero subirán al escenario Los Bam Band, Saca del Medio, Los Palmae y Mario Pereyra, mientras que el domingo 4 será el turno de La Sin Nombre, Enzo Barzola, El Brujo Ezequiel y Pinky, integrante del proyecto Un poco de ruido. En ambos días, los cierres estarán a cargo de Mario Pereyra y Pinky, respectivamente.

Además de los espectáculos en vivo, el evento propone una agenda que incluye deportes de playa, actividades recreativas vinculadas al río y una feria de emprendedores, que permitirá a productores y artesanos exhibir y comercializar sus propuestas.

En cuanto al acceso, se establecieron tarifas diferenciadas para residentes de Valle María y visitantes, con opciones que incluyen ingreso diario o pases que contemplan ambos días del evento junto con la posibilidad de acampar. Para los residentes de Valle María que acrediten domicilio con DNI, las entradas para el sábado 3 de enero tendrán un valor de $8.000 para menores de hasta 12 años y de $30.000 para mayores de 13 años, incluyendo el ingreso de sábado y domingo más acampe durante los días 2, 3 y 4 de enero. Para el domingo 4, los valores serán de $4.000 para menores y $15.000 para mayores de 13 años, con ingreso y acampe correspondientes a esa jornada.

Para los visitantes, las tarifas del sábado 3 de enero serán de $12.000 para menores y $40.000 para mayores de 13 años, también con acceso a ambas jornadas y acampe durante tres días. En tanto, el domingo 4 los valores establecidos son de $6.000 para menores y $20.000 para mayores de 13 años, incluyendo el ingreso y el acampe por ese día.

También se definieron tarifas específicas para el ingreso de vehículos al predio. El costo por día será de $4.000 para autos y camionetas, $2.000 para motos, $5.000 para lanchas o motos de agua y $10.000 para camiones o colectivos. En el caso de motorhomes, casitas rodantes o camiones destinados a estadía, el valor será de $10.000 por día, monto que se suma al costo de la entrada y del vehículo.