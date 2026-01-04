El presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, conformó su primera línea de equipo de gestión

Desde que su nombre se hizo público para encabezar el Consejo General de Educación (CGE) en reemplazo de Alicia Fregonese; Carlos Cuenca ha comenzado a mover algunas piezas y a conformar la primera línea de su equipo de gestión.

Si bien los tres vocales políticos que llegaron con Fregonese al inicio de la gestión se mantienen en la gestión Cuenca (Elsa Chapuis, Carla Duré, Santiago Laumann, los tres con acuerdo del Senado) hay algunos movimientos en la estructura de conducción del CGE.

Cuenca dejó su cargo de decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) para sucesor a Fregonese al frente del Consejo de Educación, el organismo con la plantilla de personal de mayor envergadura en la provincia.

Llegó a la gestión educativa en medio del malestar generalizado que había provocado el anuncio del director de Educación Superior, Eugenio Medrano, de aplicar una fuerte poda en la oferta de carreras en los institutos de formación docente en el ciclo 2026. El propio Cuenca lo desautorizó y Medrano tuvo que irse el último día de 2025, publicó el portal Entre Ríos Ahora.

De momento, no hay designación de reemplazante y el área quedó bajo la responsabilidad de una de las funcionarias que llegaron con Cuenca, la directora de Planeamiento Educativo, Marianela Edith Müller.

En realidad, el nuevo titular del CGE se ha rodeado de funcionarios que lo acompañaron en su gestión como decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Uader.

De momento, ha designado a Cristian Damián Grandolio como director General de Asesoría Legal y Técnica del CGE.

A Luciana Anahí Díaz como Secretaria General, una licenciada en Ciencia Política que llegó para reemplazar al abogado Conrado Lamboglia.

Como Prosecretario General de Educación se mantiene Bruzo Frizzo.

Marianela Edith Müller es ahora directora general de Planeamiento Educativo.

En tanto, Carolina Antonella Quintana es directora de Finanzas; Iván Emanuel Vea, director general de Secretaría Privada; y Cristela Roude directora de Gestión Administrativa.