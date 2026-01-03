Música, feria y concurso de cebadores en la apertura de los Festivales Populares

El Municipio de Paraná, a través de la agenda cultural de verano, pondrá en marcha el viernes 9 de enero la primera edición de los Festivales Populares, una propuesta que se desarrollará desde las 20 en el Parque Lineal Sur, en la intersección de avenida de las Américas y Noacco. La iniciativa incluye espectáculos en vivo, feria de emprendedores, patio gastronómico y el tradicional Concurso de Cebadores, con el objetivo de generar espacios de encuentro comunitario, promover a artistas locales y acercar actividades culturales gratuitas a distintos barrios de la ciudad durante la temporada estival.

La jornada inaugural se realizará en el marco del programa ¡Hola Paraná!, Verano en la Ciudad, una iniciativa que llevará adelante festivales descentralizados que recorrerán los diferentes puntos de la capital entrerriana. La propuesta está pensada para públicos de todas las edades y apunta a fortalecer la participación barrial, el acceso a la cultura y la ocupación de los espacios públicos con actividades recreativas y artísticas.

En cuanto a la programación artística, el festival contará con la participación de artistas y grupos locales de distintos géneros y expresiones escénicas. Durante la tarde-noche ocuparán el espacio del parque Circo Estelar, con una propuesta orientada al público familiar; Bernardita Gutiérrez; Halicheros; Gualicheros; La Hora de Lo que Pinte; y Super Banda Estrella.

Además de los espectáculos en vivo, el evento incluirá un patio gastronómico con propuestas accesibles y una feria de emprendedores, donde productores y artesanos podrán exhibir y comercializar sus trabajos.

Además, uno de los ejes centrales de la jornada será el Concurso de Cebadores, una actividad tradicional que pone en valor el ritual del mate como práctica identitaria y social. Esta instancia forma parte del circuito de festivales populares del verano y se vincula con la Fiesta Nacional del Mate, que se desarrollará en febrero.

Los Festivales Populares continuarán durante el mes de enero en distintos espacios públicos de la ciudad. La segunda fecha está prevista para el viernes 16 de enero en el Anfiteatro Linares Cardozo, en el barrio San Agustín. Luego, el ciclo seguirá el viernes 23 de enero en los Miradores de Bajada Grande y concluirá el viernes 30 de enero en el Parque Gazzano. En cada uno de estos puntos se replicará la propuesta de espectáculos en vivo, feria, gastronomía y actividades comunitarias, adaptadas a las características de cada lugar.

La actividad será libre y gratuita.