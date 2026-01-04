Definieron el temario para la reunión de dirigentes del fútbol del interior

Por tercera vez luego de las ediciones de 2021 (La Rioja) y 2023 (San Juan) los dirigentes del fútbol del interior mantendrán una reunión nacional. En esta ocasión el cónclave será en el predio Lionel Andrés Messi, de Ezeiza, el próximo 7 de febrero. La novedad es que en las últimas horas se definió el temario del que hablarán.

La reunión comenzará a las 16 con la apertura de puertas para la llegada de los dirigentes. Luego de un lapso de tres horas en el que los dirigentes podrán recorrer el predio, a las 19 iniciarán las charlas y conferencias de las que se compondrá el evento. Está previsto que el cierre se produzca a las 21.

El temario que se extenderá esas dos horas consta de los siguientes elementos:

-Fútbol formativo.

-Fútbol femenino.

-Fútbol playa.

-Arbitraje.

-Futsal.

-Tribunal de Disciplina.

-Aspectos Jurídicos.

-Sistema Comet y Derecho de Formación.

-Mapa Socioeconómico del fútbol del interior.

La organización de este evento estará a cargo de los delegados provinciales, asambleístas y representantes del Consejo Federal. Todos los dirigentes que deseen asistir al evento deben contactarse con los presidentes de sus Ligas y/o delegados del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), indica Ascenso del Interior.

Esta será una oportunidad en la que dirigentes de distintos puntos de la provincia podrán interiorizarse sobre la situación de otros lugares del país.