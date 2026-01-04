Torneo Regional: Depro y Juventud Unida juegan el partido de ida

Después del freno obligatorio por las fiestas, el Torneo Federal Regional Amateur continuará su curso a partir de este domingo. Los equipos pertenecientes a la Región Litoral Sur jugarán los encuentros de ida de los cuartos de final, manteniendo su ilusión de lograr el ascenso.

En ese marco, el estadio Delio Cardozo recibirá el duelo entre Defensores de Pronunciamiento y Juventud Unida de Gualeguaychú. El partido iniciará a las 20 y contará con el arbitraje del concordiense José Sandoval.

El Azulgrana llegó a esta instancia luego de eliminar a Parque Sur de Concepción del Uruguay. En la ida igualaron 1-1, mientras que en Pronunciamiento se impuso el local por 2-1 para dejar en el camino al conjunto uruguayense. De esta manera, el equipo de Hernán Orcellet mantuvo el invicto que lo llevó hasta este lugar.

En cuanto al Juve, en la instancia anterior se impuso también a un equipo uruguayense, aunque las condiciones fueron diferentes. En La Histórica, Juventud Unida se había impuesto por 3-0 ante Lanús, pero el partido de vuelta no se disputó por decisión del equipo Granate, que acusó haber recibido agresiones en la previa. Por decisión del Tribunal de Disciplina, el partido se le dio por perdido al conjunto uruguayense por 1-0, de manera que los gualeguaychuenses siguen en competencia.

Esta situación permitió estirar el invicto a César Horst: el arquero todavía no recibió goles en los encuentros que disputó su equipo en lo que va del torneo. Esto lo convierte en uno de los grandes candidatos al ascenso de categoría.

En el armado del equipo hay una contra para los dirigidos por Miguel Fullana: el delantero Luis Rivarola se fue de la institución luego de firmar contrato con Deportivo Maipú de Mendoza y esto abrió las puertas a la llegada de un nuevo atacante: Alan Murialdo.

Para este partido, Fullana reemplazará a Rivarola con Maximiliano Solari. De ser así, el equipo saldría con: César Horst; Nicolás Trejo, Matías Labaroni, Damián Zadel, Federico López; Iván Esquivel, Facundo Britos, Santiago Benítez, Sergio Olano; Marcelo Olivera y Maximiliano Solari.

En frente, el anfitrión pondría en cancha a: Ramiro Baró; Carlos Curcho, Damián Sánchez, Nicolás Gómez, Maximiliano Villagrán; Diego Allende, Emmanuel Piñón, Yair Gurnel, Damián Baltoré; Nicolás Germanier y Julián Viollaz.

Juega María Grande

El otro equipo entrerriano que sigue en competencia es Atlético María Grande, que en esta instancia jugará su primer partido como local ante Sanjustino. El encuentro comenzará a las 19 en el estadio Conrado Schamle y en él, el Rojiblanco tendrá que buscar una victoria que le permita soñar con la clasificación como visitante.

En la instancia anterior, el elenco mariagrandense eliminó a Neuquen, que llegaba como uno de los grandes animadores de la Región Litoral Sur, a través de los tiros desde el punto de penal. Sanjustino, por su parte, dejó en el camino a Atlético Paraná luego de vencerlo por 1-0 en el resultado global.

Fixture | Región Litoral Sur | Cuartos de final (ida)

Domingo 4/1:

18.30: Puerto San Martín Fútbol - Sportivo Sarmiento (Maggiolo).

19: Atlético María Grande - Sanjustino.

20: Defensores de Pronunciamiento - Juventud Unida.

20: Ben Hur (Rafaela) - Colón (San Justo).