Gómez: "Nos encontramos con una pérdida del poder adquisitivo alarmante", dijo el titular de AGMER Paraná

Manuel Gómez considera un “desafío” conducir la seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), después de haber vencido, en las elecciones de septiembre de 2025, a la Agrupación Rojo y Negro, que la había encabezado desde 2003 hasta acá. Sucede en el cargo a Cristina Miño.

“Presentamos una lista que se puso a consideración de los afiliados, tanto trabajadores en actividad como jubilados, que fueron en definitiva quienes eligieron y decidieron sobre el futuro de los próximos cuatro años de la seccional. Obviamente, es una alegría enorme haber logrado el resultado en un acto democrático ejemplar de nuestro sindicato. Siempre nosotros ponemos como primer valor esta práctica de la democracia sindical, donde la discrepancia y los distintos puntos de vistas se resuelven en estos procesos electorales”, asegura.

De igual modo, Gómez acepta que “somos conscientes de la enorme responsabilidad que implica estar al frente de la seccional más grande de la provincia de Entre Ríos, en un escenario complicado desde donde se lo mire. Si uno mira el escenario nacional no es nada alentador. Tenemos discusiones que son centrales para la cuestión educativa, como el tratamiento del presupuesto 2026, con este golpe a la educación pública por la eliminación de la Ley de Financiamiento Educativo. Históricamente, en nuestro país el Estado Nacional garantizaba recursos para el sostenimiento del sistema educativo. Por eso, es más que preocupante esto que se ha puesto en agenda también sobre la derogación de la Ley de Educación Nacional, algo que rechazamos de plano. Es un retroceso muy fuerte si se llega a convertir en ley. Nos queda una tarea, obviamente ardua, de trabajo con los legisladores, con la sociedad civil en su conjunto, porque acá no es solamente que está implicada una cuestión del sindicato, es un proyecto de país, un proyecto distinto sobre lo que viene siendo nuestro sistema educativo, y entendemos que es un proyecto que deja afuera a una inmensa mayoría de la población de nuestro país”, publicó Entre Ríos Ahora.

-¿Y el contexto provincial?

-Nosotros hemos tenido algunas reuniones con docentes que nos han transmitido mucha preocupación sobre la proyección de cambios de los planes de estudio en la escuela secundaria. En Paraná hay cinco escuelas que estarían dentro de un plan piloto, y cuando uno mira el plan de estudio que se viene a proponer, la verdad que es alarmante la mirada epistemológica, filosófica, el armado sobre lo que se debería trabajar en las escuelas. En esto, obviamente, queremos ser parte del debate, si será en comisiones, será en comisiones, si será en reuniones, serán reuniones, pero no podemos estar afuera como sindicato para poner nuestra voz de lo que pensamos, sentimos y proyectamos sobre nuestra escuela. También alertamos por las recategorizaciones de escuelas, porque esto implica pérdida de cargos, de equipos directivos, y también repercute en lo que es la organización curricular. Además, hay movimiento de cierre de cursos, y esto habla a las claras de que se pierden puestos de trabajo, más allá de la reubicación que se puede hacer en algunos casos de quienes son titulares. Por lo tanto, estamos en alerta y será parte de nuestra agenda.

El dirigente también se mostró “preocupado por la cuestión salarial. Estamos muy preocupados, nos encontramos con una pérdida del poder adquisitivo alarmante. Vemos mes a mes las publicaciones de los índices de Indec sobre inflación que resultan mentirosos a la hora de medir el impacto que tienen los aumentos en los productos que consumimos los trabajadores. La actualización de los precios dista mucho de lo que el Indec arroja en su análisis y proyección de precios. El salario docente de Entre Ríos ha retrocedido en el ranking. Esto hay que discutirlo profundamente, para que la provincia vuelva a tener dentro de su presupuesto fondos disponibles para garantizar un salario acorde a lo que sería la canasta básica.

-La paritaria salarial está sin fecha de convocatoria.

-Para nosotros no es un tema menor. Nosotros no entendemos una discusión salarial como una mera convocatoria para escuchar una oferta. Hace falta decisión política, voluntad de ir a buscar recursos financieros impositivos en los sectores más concentrados de la economía, porque acá también nosotros nos encontramos con una idea instalada muy fuerte de que no hay plata. Esa zoncera de creer que nuestro país es pobre, de que no hay plata es una gran mentira. Hay sectores de la economía que están haciendo riqueza como nunca antes la han hecho. Lo que ha cambiado es la distribución de los recursos que tenemos como sociedad. Se están trasladando recursos que pertenecen a los sectores populares, a los sectores concentrados de la economía. Entonces, hay un debate de fondo a dar.

-En materia de política educativa, ¿imaginas un cambio de rumbo con la salida de Alicia Fregonese y el ingreso de Carlos Cuenca?

-No hay posibilidad ni chance de discutir una política educativa en la provincia de Entre Ríos si no se sienta a la mesa nuestro sindicato. Esto, el el actual presidente del Consejo General de Educación lo tiene que tener claro. Cada vez que se quiere avanzar en algo, no lo puede hacer a espaldas de nuestro sindicato.