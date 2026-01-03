Reparto de ATN: Nación se quedó con $ 740.356 millones de las provincias en 2025

El reparto de ATN es discrecional en el gobierno de Javier Milei, casi siempre es utilizado para disciplinar a los gobernadores y “comprar” sus voluntades.

El gobierno de Javier Milei se apoderó en 2025 de $ 740.536 millones correspondientes a Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que no fueron distribuidos entre las provincias. Esos fondos son parte del superávit fiscal que destaca la Casa Rosada como uno de los principales logros, revela un informe firmado por el periodista Roberto Pico, para el diario La Voz de Córdoba.

Durante el año pasado, 15 provincias recibieron ATN por parte del poder central.

Los giros de dinero desde Buenos Aires al interior por este canal tuvieron llamativas coincidencias con movimientos políticos que le permitieron a La Libertad Avanza quedarse con la primera minoría en la Cámara de Diputados y aprobar el Presupuesto Nacional y la Ley de Inocencia Fiscal.

En Casa Rosada niegan maniobras de condicionamiento: “Es por pedido de las provincias que atraviesan situaciones puntuales de emergencia”, afirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la última conferencia de prensa.

Según un trabajo de la consultora Politikón Chaco, el Fondo de ATN totalizó en 2025 $ 948.036 millones (se conforma con un porcentaje de la masa coparticipable y del impuesto a las Ganancias, más un aporte fijo), publicó el portal El Entre Ríos en base al diario La Voz de Córdoba.

Por todo concepto, se repartieron entre las 15 provincias beneficiadas $ 207.500 millones. De esta forma, la ejecución fue de 21,9% en el año, ubicándose por encima del 2024 (7,3%) pero por debajo del 2023 (77,6%). En consecuencia, el remanente sin ejecutar (en pesos corrientes) es $ 740.536 millones.

El reparto de ATN, en el ojo de la tormenta

El reparto de los ATN estuvo en el ojo de la tormenta en la segunda mitad del año pasado, cuando los gobernadores impulsaron una ley para su distribución, que fue vetada por el presidente, Javier Milei.

Y se llevó a cabo de la siguiente manera:

Tucumán, $ 35.000 millones.

Entre Ríos $ 19.000 millones.

Misiones $ 19.000 millones.

Salta $ 19.000 millones.

Chaco $ 18.000 millones.

Neuquén $ 18.000 millones.

Catamarca $ 17.500 millones.

Chubut $ 16.500 millones.

Santa Fe $ 12.000 millones.

Buenos Aires $ 10.000 millones (solo para Bahía Blanca por la inundación).

Santa Cruz $ 8.000 millones.

San Juan $ 6.000 millones.

Río Negro, $ 5.000 millones.

Mendoza $ 3.000 millones.

Corrientes $ 1.500 millones.

Qué pasó durante diciembre de 2025

El resultado final de 2025 se conformó luego que en diciembre el Gobierno nacional habilitó ATN por $ 76.000 millones a siete provincias.

Este monto fue el mayor entregado durante los dos años de presidencia de Javier Milei.

Este comportamiento coincidió con la necesidad del gobierno de cerrar el presupuesto nacional, norma clave exigida por el FMI, pero además con un artículo fundamental para el Ministerio de Economía: la habilitación para emitir deuda en dólares con legislación extranjera, lo cual estaba vedada por una ley previa que había impulsado el exministro, Martín Guzmán.

Durante diciembre, el fondo ATN alcanzó a $ 87.920 millones, por lo cual los $ 76.000 millones entregados, representan una ejecución del 86,4%.

La asignación fue:

Tucumán $ 20.000 millones.

Misiones $ 12.000 millones.

Catamarca $ 10.500 millones.

Chaco $ 11.000 millones.

Chubut $ 9.500 millones.

Entre Ríos $ 7.000 millones.

Salta $ 6.000 millones.

Gran parte de estos envíos se concentraron en los primeros 12 días de diciembre, un período de fervientes negociaciones políticas encaradas Adorni, junto al ministro del Interior, Diego Santilli.

Esta frenética firma de cheques se hizo mucho más llamativa porque durante noviembre la Casa Rosada no había otorgado ninguna ayuda por esta vía a las provincias.

Pese a todo este despliegue, el gobierno sufrió más de lo previsto para sacar las leyes que necesitaba. La mayor resistencia se observó en los capítulos referidos al financiamiento universitario y al sector de discapacidad.

El gobierno quiso forzar la derogación de las estas normas y no lo consiguió, con lo cual las provincias temen que la “venganza” del Ejecutivo sea profundizar el recorte de envíos.

En ese contexto, la distribución de los ATN le ofrece la posibilidad a la Casa Rosada de conseguir los fondos para equilibrar parcialmente las cuentas.

Transferencias no automáticas

El informe de la consultora también reveló que el total de las transferencias no automáticas en diciembre –incluye ATN- fue de $ 291.354 millones, que implican una variación interanual real de 0,2%. Pero si se compara con el período 2003-2025 es el más bajo de toda la serie.

Cabe apuntar que este resultado está influenciado por los fondos adicionales que recibe la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema sobre coparticipación.

También se incluye el giro de $ 53.500 millones (18% del total) por Transferencias a Cajas Previsionales, de los cuales $ 5.000 millones fueron recibidos por Córdoba.