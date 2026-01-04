Falleció a los 85 años Horacio “El Vasco” Usandizaga, ex intendente de Rosario y referente de la UCR

Horacio “El Vasco” Usandizaga murió este domingo a los 85 años. Referente de la Unión Cívica Radical y ex presidente de Rosario Central, fue el primer intendente de la ciudad tras el regreso de la democracia en 1983.

La mañana de este domingo se cargó de duelo en Rosario: murió Horacio Daniel Usandizaga, histórico dirigente radical y ex intendente de la ciudad, a los 85 años. Su figura quedó asociada a la reconstrucción institucional que siguió a 1983 y a una etapa intensa de la política local.

Apodado “El Vasco”, fue el primer jefe del Ejecutivo municipal rosarino tras la recuperación democrática. Gobernó en un contexto de tensiones económicas y sociales que marcaron a la ciudad en los años ochenta, y dejó una huella que aún divide lecturas.

Usandizaga llegó a la intendencia en 1983 bajo el sello de la UCR y fue reelegido en 1987. Su salida anticipada, en 1989, quedó registrada como uno de los momentos políticos más significativos del período, atravesado por la crisis nacional de fines de década, recordó el diario El Litoral de Santa Fe.

En los últimos años su nombre reaparecía cada vez que Rosario revisaba su propia historia democrática. A 40 años de 1983, él mismo había repasado públicamente esa etapa y su relación con el radicalismo de aquellos años, en una memoria marcada por la tensión del cargo.

Central canalla

Fuera del Palacio de los Leones, también tuvo un capítulo fuerte en el fútbol: presidió Rosario Central y su paso por la vida institucional del club quedó ligado a una época convulsionada, con decisiones discutidas y una exposición pública permanente.

La noticia de su muerte impactó de inmediato en el mundo canalla, donde se multiplicaron los mensajes de despedida y recuerdo. En redes, cuentas vinculadas al club lo despidieron resaltando su rol dirigencial y el vínculo que sostuvo con una institución central en la identidad rosarina.

Legado rosarino

Su fallecimiento abre, otra vez, la conversación sobre una generación que gobernó cuando la democracia recién volvía a respirar en los municipios. En Rosario, Usandizaga fue parte de esa primera línea: la que tuvo que administrar expectativas, urgencias y conflictos con recursos limitados, consignó el diario El Litoral de Santa Fe.

Mientras se esperan definiciones sobre despedidas y homenajes, la ciudad suma una ausencia con peso propio. En términos políticos, se va un nombre clave de la UCR santafesina; en términos simbólicos, un protagonista de los primeros años de la democracia recuperada.

La Municipalidad decretó duelo

La Municipalidad de Rosario decretó tres días de duelo por el fallecimiento de Usandizaga. En señal de respeto y homenaje a quien fue un referente de la ciudad, se mantendrán a media asta las banderas en los edificios públicos y en el Mástil Mayor del Monumento Nacional a la Bandera, de acuerdo a lo establecido por el decreto 001/2026 firmado por el intendente Pablo Javkin.

El jefe municipal expresó en sus redes sociales un sentido mensaje este domingo por la mañana al conocer la noticia: “El Vasco puso la Intendencia en el lugar más alto. Laburante incansable, impuso rigor y transparencia que nos guió a todos. Con él se nos va una generación que recuperó la democracia y cambió la ciudad para siempre”.