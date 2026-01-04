Lautaro Comas renovó su vínculo en Sportivo Luqueño

A través de sus redes sociales, Sportivo Luqueño confirmó la continuidad de Lautaro Comas como atacante de la institución. El delantero próximo a cumplir 31 años (el 15 de enero) jugará por tercer año consecutivo en la institución paraguaya a la que llegó en enero de 2024.

Comas tuvo bastante participación durante la última temporada, en la que jugó 44 partidos con la camiseta Auriazul. Aportó seis goles y cinco asistencias en las tres competencias: Apertura, Clausura y Copa Sudamericana.

El elenco no tuvo un gran año. En el Torneo Apertura, disputado en la primera mitad de la temporada, finalizó en la décima posición con una racha final de cuatro encuentros sin ganar. En el Clausura mejoró, pero no lo suficiente como para clasificar a un torneo internacional: terminó en la octava colocación del torneo.

Comas suma un total de 85 partidos con la camiseta de Luqueño, segundo equipo en el que juega en Paraguay luego de su paso por el Guaireña FC. Es también su tercera experiencia internacional tras un breve y poco participativo paso por O’Higgins en Chile.

En Sportivo Luqueño, ahora dirigido por el también ex Patronato Lucas Barrios, encontró su lugar en Paraguay, cerrando un buen 2025 y apostando a mejorar su situación durante 2026. Es por eso que su vínculo se extenderá hasta diciembre de este año.