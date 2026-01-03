María Grande celebra este sábado el Festival del Jornalero con música y un homenaje a Jorge Méndez

La ciudad de María Grande será sede del Festival del Jornalero, un evento cultural que se desarrollará este sábado 3 de enero desde las 21:30 en el Anfiteatro Municipal, ubicado en el departamento Paraná. La propuesta es organizada por la Comisión Vecinal del Barrio Sur y tiene como propósito rendir homenaje al trabajador rural, reconocer su aporte a la identidad local y sostener una tradición que forma parte del calendario cultural de la ciudad.

El festival tendrá una nueva edición al comienzo de 2026 y contará con una programación artística centrada en el chamamé y la cumbia. El escenario recibirá a artistas y grupos de la región, con una grilla que se extenderá durante toda la noche. Según lo previsto, la apertura estará a cargo de Los Ará Verá a las 22, seguidos por Humberto y los Amantes de la Cumbia a las 23. A la medianoche será el turno de Miguel Figueroa junto a su conjunto Amanecer Campero, quienes protagonizarán el número central de la jornada.

La programación continuará con la presentación de Klandestinos a la 1 de la madrugada, Los Mansos del Chamamé a las 2 y Los del Solar a las 3.

Uno de los momentos destacados del Festival del Jornalero será el homenaje a Jorge Méndez, autor de Canción del Jornalero, quien falleció el pasado 12 de octubre. La organización confirmó que Méndez será reconocido de manera especial durante la velada y que su figura será central en esta edición del festival, en tanto padrino simbólico de uno de los encuentros culturales más representativos de María Grande desde sus inicios. El homenaje busca poner en valor su aporte a la música popular y su vínculo con la identidad del trabajador rural.

El Festival del Jornalero se realiza anualmente como una iniciativa impulsada desde el ámbito barrial, con el acompañamiento de la comunidad y de distintos sectores de la ciudad. A lo largo de los años, el evento pasó a ser un espacio de encuentro que trasciende lo artístico y se vincula con el reconocimiento del trabajo, la historia local y las tradiciones que forman parte de la vida cotidiana en la región.

La entrada será libre y gratuita.