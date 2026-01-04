Copa Entre Ríos: San Benito Paraná goleó y sigue invicto

Este domingo se jugó la mayor parte de la cuarta fecha, primera de la segunda rueda, de la Copa Entre Ríos de fútbol femenino. En el estadio del Club Ministerio, San Benito Paraná recibió a Barrio Sud de Villaguay.

El equipo paranaense no dejó ninguna duda sobre su jerarquía y se impuso por 5-1. Priscila Amarillo, Yasmin Scheffer en dos ocasiones, Daiana Romero Solanas y Antonella Garzón anotaron para las locales. El único tanto del Rojinegro villaguayense lo anotó Daniela Ríos (en su momento fue el empate parcial).

En el otro encuentro correspondiente a la Zona 1 de este torneo, Caballú de La Paz venció a Malvinas en condición de visitante por 2-0, manteniéndose como animador del grupo. El líder es el conjunto paranaense, que suma 10 puntos; mientras que Caballú suma siete unidades.

Fixture y resultados | Copa Entre Ríos | Fecha 4

-Zona 1:

Domingo 4/1:

San Benito Paraná 5-1 Barrio Sud (Villaguay).

Malvinas (La Paz) 0-2 Caballú (La Paz).



-Zona 2:

Domingo 4/1:

Santa María de Oro (Concordia) 4-1 Los Teros (Feliciano).

Atlético Nueva Vizcaya 1-9 Santa Rosa (Chajarí).



-Zona 3:

Sábado 3/1:

Deportivo Urdinarrain 1-2 San José.

Libre: Peñarol (Rosario del Tala).



-Zona 4:

Domingo 4/1:

Gimnasia (Concepción del Uruguay) 1-2 Juventud Unida (Gualeguaychú).

Libre: La Higuera (Concepción del Uruguay).



-Zona 5:

Domingo 4/1:

Atlético Uruguay 0-1 Independiente (Gualeguaychú).

Libre: La China (Concepción del Uruguay).