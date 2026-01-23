La Fiesta Nacional de la Artesanía se realizará con temática en la madera y una gran programación musical

La ciudad de Colón, en la provincia de Entre Ríos, será nuevamente sede de la Fiesta Nacional de la Artesanía 2026, que se desarrollará durante cinco noches, del jueves 12 al lunes 16 de febrero, con actividades culturales, exposiciones artesanales y una amplia grilla de espectáculos musicales en el escenario principal Ramón Cabrera. El evento, organizado como una celebración del trabajo artesanal y de las tradiciones regionales, tendrá como temática central la madera y conmemorará los 20 años del Patio de Tallistas, un espacio dedicado a los artesanos de la región. La propuesta busca poner en valor un oficio de raigambre local, promover el encuentro entre creadores y público, y ofrecer una programación artística que convoque al público general.

Durante las cinco noches del evento, las personas podrán recorrer una exposición de productos elaborados en madera y otros materiales, con la posibilidad de interactuar directamente con los artesanos que participan de la fiesta. Según lo anunciado, esta edición pondrá un énfasis especial en el arte de la talla en madera, resaltando su importancia como expresión cultural y como actividad productiva. El Patio de Tallistas, que cumple dos décadas desde su creación, será uno de los espacios destacados, al reunir a creadores locales y de otras zonas del país que compartirán sus técnicas, procesos de trabajo y piezas terminadas con el público.

Programación:

Jueves 12

Banda de la Policía de Entre Ríos

Los Musiqueros Entrerrianos

Entrada libre y gratuita

Plateas: $20.000 | $10.000

Viernes 13

La Beriso

Anticipadas: $30.000

Entrada general: $40.000

Colonenses: $20.000

Plateas: $30.000 | $25.000 | $20.000

Sábado 14

Luck Ra

Anticipadas: $40.000

Entrada general: $50.000

Colonenses: $25.000

Plateas: $50.000 | $40.000 |

$30.000

Domingo 15

Abel Pintos

Anticipadas: $40.000

Entrada general: $50.000

Colonenses: $25.000

Plateas: $50.000 | $40.000 | $30.000

Lunes 16

La Konga

Anticipadas: $40.000

Entrada general: $50.000

Colonenses: $25.000

Plateas: $50.000 | $40.000 | $30.000

Las entradas pueden adquirirse en 1000tickets.com.ar.