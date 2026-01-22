Intentaron hackear a Mauro Icardi

La abogada de Mauro Icardi, Elba Marcovecchio, denunció este jueves que el futbolista sufrió un intento de hackeo en sus redes sociales luego de que su expareja, Wanda Nara, publicara las capturas de pantalla donde se veía su número de teléfono.

Las recientes declaraciones de la conductora de MasterChef Celebrity en Intrusos enfurecieron a Icardi, quien no dudó en saltar al cruce y desmentir la “buena relación” que su ex pareja dice tener con él.

En diálogo con DDM, la abogada del futbolista, Elba Marcovecchio, denunció que su cliente sufrió un intento de hackeo en su cuenta de Instagram tras las filtraciones de Wanda. "No fue una filtración; me corrijo: fue una exhibición y divulgación de su teléfono particular", remarcó la letrada.

"Eso no solamente hizo que tuviera cataratas de llamados y de mensajes, sino que también quisieran hackearle su cuenta de Instagram", detalló.

El hecho ocurrió el miércoles por la noche, poco después de que Mauro desmintiera a su expareja y, aunque después Wanda eliminó las historias de Instagram, los datos ya habían circulado en distintos medios.

Al ser consultada sobre si cree que la filtración fue intencional, Marcovecchio opinó: "No podría contestarte si fue adrede, pero lo cierto es que fue exhibido y generó un perjuicio importantísimo".

Por último, la letrada adelantó que iniciaría acciones legales en contra de Nara: “Tenés la sola exhibición del número de teléfono, que le generó muchos perjuicios, y las consecuencias de estas exposiciones de chats”.

Fuente: Noticias Argentinas.