Caso Gill: los abogados de la familia de Alfonso Goette destacaron que solo fue testigo y nunca imputado

Los abogados Pedro Fontanetto y Germán Palomeque brindaron declaraciones públicas para destacar la inocencia de Alfonso Goette en el marco de la causa por la desaparición de la familia Gill.

La desaparición de la familia Gill, ocurrida hace 24 años en una estancia rural del Departamento Nogoyá sigue generando repercusiones en torno a un caso que todavía no tiene respuestas.

La semana pasada, el canal Elonce dialogó con el comisario principal retirado Juan Antonio Rossi, quien estuvo vinculado al expediente desde sus inicios y con el juez de garantías Elvio Garzón, primer querellante en la causa. Se trata de la desaparición de Rubén “Mencho” Gill, su esposa Margarita Gallegos y sus hijos María Ofelia, Osvaldo José, Sofía Margarita y Carlos Daniel, de 12 años, 9, 6 y 2 respectivamente.

En torno a este caso -que hasta el momento no tiene resolución-, se tejieron muchas hipótesis y algunas de ellas apuntan -sin pruebas ni mayores elementos- a Alfonso Goette -ya fallecido- como responsable del destino de los Gill.

Es por ello que los abogados de la familia del dueño de La Candelaria, Germán Palomeque y Pedro Fontanetto, pidieron su derecho a réplica y en declaraciones a Elonce defendieron la figura de Goette y afirmaron que “se creó una historia y un mito” sobre su persona.

Fontanetto explicó que forman parte de la causa a pedido de la familia Goette a fines de 2022, tras años de diligencias judiciales en el campo sin explicaciones claras. “Nos contactan porque en innumerables ocasiones se realizaron allanamientos y excavaciones sin que hubiera un motivo concreto, más allá de aniversarios o dichos de personas que decían tener información”, relató.

En ese marco, precisó que realizaron una presentación ante el Juzgado de Instrucción, donde se dejó constancia de la situación procesal de Goette. “En esa resolución se dice claramente que Goette fue únicamente testigo de la causa en agosto de 2002 y que nunca revistió carácter de imputado ni de procesado”, sostuvo. Y remarcó: “Esto es importante aclararlo porque se han escuchado muchas voces atacándolo por ser el dueño del campo”.

“Desde el 2002 que fue citado como testigo, hasta 2016 que fallece, a Goette nunca se lo citó siquiera a indagatoria; fue meramente un testigo y a esto lo dice el juez de la causa”, remarcó.

Para el abogado, “se creó una historia de que Goette había hecho desaparecer estas personas, pero pruebas y evidencia en la causa no hay absolutamente nada. Por eso también la familia pretende exponer cuál es la versión de ellos y que contemos cuál es la verdad de la causa”. Y en este punto, aclaró que “lo de la familia Gill es trágico, es tristísimo que desaparecieron seis personas y la justicia nunca pudo dar una respuesta”.

Consideró que el foco debe estar puesto en la investigación judicial. “Hay que hablar de una pésima investigación y de una pésima actuación de la justicia, pero eso no se le puede atribuir bajo ningún punto de vista a la familia Goette”, afirmó para agregar que “hay versiones cruzadas porque tienen que ver con historias que se van creando y armando alrededor pero que nada tienen de cierto”.

Fontanetto entendió que “se trató de hacerla fácil, de tratar de involucrar al dueño del campo y hoy es mucho más fácil porque esta persona está fallecida y no se puede defender”.

Por su parte, Germán Palomeque se refirió al impacto que las sospechas públicas y versiones mediáticas tuvieron en el entorno familiar. “Indirectamente, la familia Goette ha tolerado durante muchos años allanamientos, excavaciones y señalamientos, en algunos casos sin fundamentos. El campo se volvió antieconómico y el apellido fue bastardeado”, expresó. Además, señaló que hijos y nietos “sufrieron bullying y estigmatización” durante años.

Palomeque -en su derecho a réplica ejercido en el canal Elonce - cuestionó que se le atribuya “a una persona fallecida un hecho gravísimo cuando no se puede defender”. Y agregó: “Es grave, irresponsable y duele a la viuda, a las hijas y a los nietos”.

Los abogados coincidieron en que las únicas víctimas son los integrantes de la familia Gill y destacaron que tanto Goette como sus familiares siempre colaboraron con la investigación y hubieran informado a la justicia si tenían algún dato sobre lo ocurrido.

“Pero, pasaron 24 años y no se puede seguir tolerando tantas invasiones a la privacidad, a la intimidad y en este caso también al buen nombre y honor de una persona que lamentablemente está fallecida y no se puede defender. Es gravísimo, poco serio e irresponsable tratar a una persona de nazi, de todas las características que se la nombró, sin que esa persona se pueda defender. Entonces la familia Goette quiere que también se empiece a poner un freno a esto, porque si no es un sinfín de acusaciones sin sustento que no van a parar nunca”, dijo Fontanetto.

Sobre la colaboración del dueño de La Candelaria, acotó que los investigadores “entraron al campo las veces que hizo falta, con y sin orden judicial, y nunca hubo entorpecimiento. Eso lo dijo el propio comisario Rossi”. También subrayó que, pese a múltiples excavaciones realizadas durante años, “nunca se encontró absolutamente nada y dieron vuelta el campo entero”.

“¿Alguien de manera razonable puede creer que si hubiese habido cuerpos ahí no se hubiesen encontrado?”, se preguntó el abogado para indicar que “se ha creado una historia y un mito a raíz de esto y se le puso la cara y el apellido de Goette de manera injusta, porque en términos probatorios y de evidencia nunca hubo absolutamente nada”.

Los letrados sostuvieron que “vamos a evaluar los dichos de cualquier persona que de manera irresponsable y sin evidencia hable de forma asertiva sobre cuestiones como esta”. Y dieron cuenta que tienen intención de contactarnos con el doctor Marcos Rodríguez Allende, actual querellante, “para ponernos a disposición por si hay algo en lo que podamos colaborar, porque a todos nos interesa y no tengo dudas de que se trata del hecho más grave de la historia de la provincia. Pero tampoco podemos permitir que se hable tan livianamente sobre algo tan grave”, consignó el canal Elonce.

La familia Goette pide responsabilidad “y espera que se respete el buen nombre y el honor de su padre, y que ojalá la justicia pueda darle una respuesta a la familia Gill”.