Dejaron sin efecto la subasta del predio Procrear ubicado sobre avenida Ejército

El Ministerio de Economía de la Nación resolvió anular la convocatoria a subasta pública de un inmueble perteneciente al exprograma Procrear, en el marco del proceso de liquidación del fondo fiduciario.

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, dejó sin efecto la subasta pública del predio denominado “Paraná”, que había sido autorizada en diciembre de 2025 como parte del proceso de liquidación del Fondo Fiduciario Público del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear).

La medida fue oficializada mediante la Resolución 9/2026, firmada por el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine, y publicada en el Boletín Oficial con fecha 21 de enero de 2026. Según se indicó, la decisión se tomó en ejercicio de las facultades discrecionales de la Administración y atendiendo a razones de oportunidad, mérito y conveniencia, evaluadas a la luz del interés público comprometido.

El inmueble en cuestión había sido incluido en un procedimiento de subasta pública autorizado por la Resolución 500/2025. Se trata de un predio con una superficie cercana a los 50.000 metros cuadrados, identificado catastralmente como Distrito UR9, Sección 12, Grupo 29, Manzana 1, Lote A1 y Lote 24, que formaba parte de los bienes administrados tras la disolución del fondo fiduciario Procrear.

Desde la Secretaría de Obras Públicas se explicó que la anulación de la subasta respondió a una redefinición de prioridades en la gestión y administración de los inmuebles alcanzados por el proceso de liquidación del fondo. En ese sentido, se aclaró que el procedimiento de venta no llegó a perfeccionarse y que no se consolidaron derechos subjetivos a favor de terceros, lo que permitió dejar sin efecto la convocatoria sin generar consecuencias jurídicas adicionales.

La resolución se enmarca en el Decreto 1018/2024, mediante el cual el Poder Ejecutivo dispuso la disolución del fondo fiduciario Procrear y encomendó al Ministerio de Economía la administración, disposición y eventual regularización dominial de los bienes muebles e inmuebles involucrados. En ese contexto, se había celebrado un contrato de mandato con el Banco Hipotecario para la administración de dichos activos.

Finalmente, la norma dispuso que la medida sea publicada también en el sistema electrónico de contrataciones de la Administración Nacional (COMPR.AR) y comunicada a los organismos correspondientes, dando por concluido el procedimiento administrativo vinculado a la subasta anulada.