La emotiva despedida de Lisandro Alzugaray: “Liga me dio más de lo que jamás imaginé”

El vialense Lisandro Alzugaray, dejó un sentido mensaje en su despedida de Liga Deportiva Universitaria de Quito. El futbolista, de 35 años, firmó con Universitario de Perú, donde continuará su carrera a partir de la temporada 2026.

“Después de tres años defendiendo estos colores, llegó el momento de despedirme de Liga Deportiva Universitaria, una institución que medio muchísimo más de lo que jamás imaginé”, arrancó Licha en su despedida.

El jugador resaltó los títulos que consiguió con el equipo: “Fueron tres años inolvidables, llenos de aprendizajes, crecimiento y emociones, coronados con cuatro títulos que quedarán para siempre en mi corazón. Nada de esto hubiera sido posible sin todas las personas que forman y formaron parte de este gran club”.

Se refirió además a los compañeros con los que compartió: “Gracias por cada entrenamiento, cada charla, cada sacrificio y cada batalla compartida. Los logros siempre son colectivos y este grupo demostró lo que significa competir con compromiso, unión y pasión”.

En el tramo final, Alzugaray cerró su mensaje: “Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo, con orgullo por lo vivido y con un agradecimiento eterno hacia esta institución. Liga siempre será parte de mi historia”.