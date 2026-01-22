Senadores oficialistas repudiaron el hallazgo de dispositivos en gobernación: "Nos retrotraen al oscurantismo"

El bloque de senadores de Juntos por Entre Ríos repudiaron el hallazgo de dispositivos de grabación en despachos vinculados al seno de la gobernación: "Remarcamos con énfasis el camino adoptado por Rogelio Frigerio y su equipo en la transformación del estado entrerriano, señalando que las escuchas ilegales, como oscuros métodos para alcanzar posiciones políticas, son deleznables afectando el normal funcionamiento de las instituciones. Nos retrotraen al oscurantismo que la sociedad rechaza", aseguraron.

"Estamos dispuestos a adoptar todas las medidas necesarias para encauzar a Entre Ríos en un norte distinto. La transparencia y diálogo frontal son los únicos vectores que utilizamos para diseñar reformas y políticas públicas", expresó el parte de prensa.

En esa línea, los legisladores ampliaron: "Esta metodología, sin dudas, no es común a todos los sectores. Encontrar instrumentos para observaciones ilegales en el propio despacho del gobernador así lo indica".

"En lo personal, acompañamos al gobernador Rogelio Frigerio y el Secretario General de la Gobernación Mauricio Colello, victimas de estas acciones, haciendo votos para su pronta aclaración por vías institucionales", finalizó el documento.