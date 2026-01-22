“Se iniciará una información sumaria”, dijo Rodríguez Signes, sobre las cámaras encontradas en la casa gris

El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, se refirió al trabajo que deberá realizar el organismo para esclarecer la aparición de dispositivos de audio y video ocultos en oficinas de Casa de Gobierno.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Rodríguez Signes comentó que “ayer estaba listo para ir a una reunión en el Ministerio de Economía por el tema de la toma del crédito internacional y recibí la llamada del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, que muy preocupado me transmite esta situación y me pregunta qué le aconsejaba hacer para esclarecer la cuestión desde el punto de vista de la administración, de la regularidad del funcionamiento de la administración. Y por supuesto, en una situación como ésta, lo que se hace es una información sumaria”.

Al respecto, explicó que “la Fiscalía de Estado tiene dos grandes funciones que son la defensa en juicio y el control de legalidad a requerimiento de los organismos de la administración. En este caso, el secretario tiene que mandar a la Fiscalía de Estado un requerimiento de información sumaria que se sustancia a través de la Dirección Provincial de Sumarios, y hay un reglamento, que es el decreto 70, que se pone en marcha para este tipo de situaciones. Se designa un instructor sumariante y ahí empieza la información sumaria, que no llega a ser un sumario en sí porque un sumario se dirige contra un supuesto responsable, y en este caso hay que configurar la irregularidad, es decir, establecer en qué consiste la irregularidad y quiénes podrían ser los responsables, que puede coincidir o no con la investigación penal, porque la investigación penal apunta al autor de un delito y a su sanción. Aquí es la irregularidad administrativa, puede haber por acción, por omisión, en fin, la investigación es bastante amplia”.

Confirmó que “ya han sucedido estas cosas antes” y recordó que “en la década de los ‘80, cuando se produjeron los acontecimientos de Semana Santa, yo encontré unas granadas adentro de la Casa de Gobierno, en la Dirección de Prensa, que estaban dispuestas en el ingreso a una oficina, o sea que alguien vino y las puso, no es que aparecieron de la nada o que estuvieron ahí siempre. Y este tipo de situaciones, a veces, lamentablemente suceden. Después tuvimos el caso de Kueider, que también se sometió a información sumaria, pero no por las cámaras que el propio Kueider mismo había decidido colocar, sino por el manejo de fondos o la administración de gastos reservados. Esto ya es otra cosa y es una situación muy grave porque estamos hablando del despacho del gobernador de la provincia y del secretario General de la Gobernación”.

Consultado por la colocación de las cámaras en el caso del exsenador nacional, Edgardo Kueider, quien fue secretario General de la Gobernación en la gestión de Gustavo Bordet, reiteró que “no se investigó el hecho de las cámaras sino el hecho de la administración de gastos reservados, pero aquí hay oficinas específicas –está la Dirección de Informática, la Dirección de Comunicaciones-, es decir que, intervenir en el cableado de teléfonos y dispositivos de internet, cámaras y demás dentro de la Casa Gobierno, está a cargo de personal de la administración pública. No puede venir cualquiera y meterse adentro de una oficina y poner cámaras. Eso no es posible, es inconcebible, se hace a través de los organismos. Por eso la información sumaria, para saber que pasó acá, si esos dispositivos estaban colocados por organismos públicos o no, o fue absolutamente clandestino, y entonces sí, ahí estamos hablando de un delito penal gravísimo”.

Mencionó también que la investigación judicial y la instrucción sumaria “son muy parecidas, sólo que una procura determinar la violación de normas del Código Penal y la otra de estatutos de la administración, del funcionamiento regular de la administración. Esto afecta el funcionamiento regular de la administración. Pero la investigación en sí, son parecidas. De hecho, normalmente hay una colaboración cuando se da este tipo de situaciones entre el Ministerio Público Fiscal y la Dirección de Sumarios”.

En este marco, Rodríguez Signes admitió que “normalmente los funcionarios de ese rango lo que hacen es, cada tanto, hacer revisar sus oficinas. Eso es bastante usual, pero no hay un reglamento que diga cada tanto o demás, eso queda un poco a criterio de cada funcionario. Y normalmente lo hace la Policía de la Provincia de Entre Ríos, o a veces la Policía Federal, a requerimiento de las autoridades provinciales”.

Describió que se trata del mismo despacho donde en su momento se vieron las imágenes de Kueider: “No la del gobernador, que está en la planta, en el primer piso de la Casa de Gobierno, pero contiguo a esa, estaba la oficina del secretario General. Si uno se pone de frente a la oficina del gobernador, está a la derecha. Ahora Mauricio Colello cambió la disposición y se fue a otra oficina que está, mirando de frente, a la izquierda de la oficina del gobernador. Pero en este caso los dispositivos se encontraron en las antiguas oficinas del secretario general de la Gobernación”.

En tal sentido, planteó que “podría ser” que Kueider no retirara los dispositivos que había colocar: “Es una hipótesis, por supuesto. Yo por lo que escuché, no tengo constancia de eso, estos dispositivos eran por cable, es decir, que la transmisión de la señal era por cable, por un cableado y no se sabe hasta dónde llega el cableado y si al final del cableado había algún dispositivo para retirar o almacenar la información. Si no había, podrían haber estado inactivas o fue retirado el dispositivo de almacenamiento. Podría datar de aquella época, pero no se investigó ese hecho en el caso de Kueider, sino que se investigó la parte económica, la administración financiera de la Secretaría”.

Consultado por los plazos para la realización de la información sumaria, afirmó que “hay un reglamento que establece los plazos y demás, pero no son plazos absolutamente perentorios, son plazos ordenatorios a los efectos de la primera parte, que es la información sumaria. Es decir, configurar si hay una irregularidad, cuál es el alcance de la irregularidad y a qué oficinas involucra esa irregularidad”.

En cuanto a la hipótesis de que los dispositivos los colocara alguien externo a Casa de Gobierno, Rodríguez Signes fue categórico: “En la oficina del gobernador lo veo imposible directamente. Es la oficina del gobernador de la provincia que está custodiada en forma permanente las 24 horas del día, y no se puede ingresar por ningún otro lugar que no sea observado. Hay cámaras también afuera de las galerías de esas oficinas. Es decir, que todo ese movimiento en el ala donde está el despacho del gobernador está fiscalizado, está observado. De manera que es muy difícil que alguien que no sea de la administración ingrese y por su cuenta haga alguna actividad de este tipo. Puede ser que hayan contratado alguna línea de internet, algún servicio de internet y que entonces el personal haya ingresado, pero es muy difícil, ya requiere una logística”.

Aclaró de todos modos que “no se descarta ninguna hipótesis, pero en ese sentido el fiscal (Santiago) Alfieri es una persona profundamente incisiva en este tipo de investigaciones que hace y vamos a trabajar en conjunto, así que de alguna forma lo vamos a terminar esclareciendo”.