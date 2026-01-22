AFA: el Tribunal de Disciplina definió la amnistía y los sancionados podrán jugar

El Tribunal de Disciplina de AFA definió la amnistía y los sancionados podrán jugar en el arranque del Torneo Apertura.

Después de una reunión del Comité de la Liga Profesional que quedó inconclusa el pasado jueves en Puerto Madero y del insistente pedido por parte de los clubes, finalmente el Tribunal de Disciplina de la AFA determinó que habrá amnistía en el fútbol argentino.

A través de un nuevo boletín, resolvió que todos los futbolistas que cargaban sanciones de la temporada 2025 podrán jugar en el arranque del Torneo Apertura. Esto fue oficializado a pocas horas de que empiece a rodar la pelota , el fallo es de carácter general y será aplicable a todos los partidos y competiciones organizadas por la AFA, por lo que se limpiarán los castigos de Primera División y también de todas las categorías que engloban al Ascenso.

La amnistía se instrumentó “a fin de evitar asimetrías competitivas derivadas del calendario (en particular, el inicio y/o disputa de fechas de competiciones organizadas por AFA)” y dio por consumadas “de manera general las sanciones pendientes”, tal como indica el comunicado del TDD.

Único ausente en la pasada reunión, Estudiantes podrá conformar su equipo sin impedimentos y a gusto de Eduardo Domínguez, ya que fueron eximidos todos los titulares habían sido anteriormente sancionados con dos fechas por darle la espalda a Rosario Central en Arroyito. Ellos son Fernando Muslera, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pirez, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain y Lucas Alario.

También se vieron beneficiados jugadores y entrenadores de varios clubes, como César Ibáñez en Huracán, Ricardo Zielinski en Belgrano, Ramón Arias en Tigre, Guillermo Barros Schelotto en Vélez y Jhohan Romaña en San Lorenzo. En tanto, Nery Domínguez ya no entra en la nómina al haber emigrado a Central Córdoba de Rosario.

Otro caso particular es el de Ignacio Malcorra, quien había sido expulsado cuando vestía la camiseta del Canalla y debía cumplir una jornada más tras la eliminación de su equipo. Esa sanción quedó anulada, al igual que la de Rodrigo Fernández Cedrés, hoy su compañero en Independiente.

La amnistía incluyó además a la Copa Argentina, donde se levantaron los castigos aplicados a Franco Amarfil, Alejo Osella, Matías Fernández y al entrenador Alfredo Berti, todos de Independiente Rivadavia, sancionados por incidentes en la final ante Argentinos Juniors.