En Santa Fe, Unión y Platense no se sacaron diferencias en su debut del Torneo Apertura.

En el estadio 15 de Abril, Unión y Platense igualaron 0-0 por la primera fecha del Torneo Apertura 2026. El encuentro comenzó con mucho ímpetu, pero se fue diluyendo con el pasar del tiempo. Los buenos rendimientos llegaron a través de buenas atajadas de los arqueros Matías Mansilla y Matías Borgogno, que evitaron que se rompa el cero en el marcador.

Por la segunda jornada, el Tatengue visitará a Lanús el próximo jueves, a las 19.15, mientras que el Calamar recibirá a Instituto este lunes, a las 17.