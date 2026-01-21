Taylor Swift ingresará al Salón de la Fama de los Compositores: es la artista más joven en obtener este logro

Taylor Swift, Alanis Morissette, Kenny Loggins, Christopher “Tricky” Stewart, Paul Stanley y Gene Simmons de Kiss, Terry Britten & Graham Lyle y Walter Afanasieff son los miembros de la clase 2026 del Salón de la Fama de los Compositores, según anunció la organización.

A sus 36 años, Swift es la persona más joven en ser admitida en la institución. Se espera que la organización haga en breve un anuncio completo, incluidos los ganadores de otras categorías.

Un reconocimiento histórico para Taylor Swift

Para ser elegible para la incorporación, la primera canción comercial de un compositor debe tener al menos 20 años. El sencillo debut de Swift, "Tim McGraw", se lanzó en junio de 2006, superando por poco el umbral para la generación de 2026.

Swift también es la primera artista en ser incluida después de ganar el premio Hal David Starlight en 2010, un honor otorgado a jóvenes compositores que muestran una promesa excepcional.

La candidatura de Taylor incluye una muestra representativa de su catálogo: All Too Well (10 Minute Version), Blank Space, Anti-Hero, Love Story y The Last Great American Dynasty.

Cada nominado, incluida Swift, debe aprobar su nominación y seleccionar cinco canciones representativas y enviar una foto antes de que se distribuyan las papeletas a aproximadamente 1.850 miembros votantes, un organismo formado por profesionales de la industria musical.

La votación se realiza electrónicamente y se eligen seis candidatos anualmente. Los elegidos reciben una notificación privada antes del anuncio público.

Fundado en 1969, el Salón de la Fama de los Compositores incluye entre sus miembros a Elton John y Bernie Taupin, Brian Wilson, James Taylor, Bruce Springsteen, Tom Petty, Carole King, Paul Simon, Billy Joel, Lionel Richie, Bill Withers, Neil Diamond, Phil Collins, REM, Steely Dan, Dean Pitchford, Hillary Lindsey y muchos más.

Fuente: Ámbito.