En Mar del Plata, Aldosivi y Defensa y Justicia inauguraron el Torneo Apertura con un empate.

En Mar del Plata, Aldosivi y Defensa y Justicia igualaron sin goles en el estadio José María Minella en lo que fue el partido debut de la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). En un duelo donde ambos estuvieron poco finos en las áreas, el elenco dirigido por Mariano Soso tuvo las jugadas más claras en los pies del delantero Juan Miritello, pero sin tener el peso suficiente para ganarlo.

Durante el primer tiempo, las aproximaciones más peligrosas fueron del conjunto visitante. La más clara llegó a través de un tiro libre de Rubén Botta que exigió a Axel Werner, quien respondió con una buena intervención junto a su palo derecho.

Defensa y Justicia volvió a inquietar con un desborde de Héctor David Martínez que Juan Miritello no logró definir bajo el arco, y antes del descanso Lucas Souto conectó de cabeza la última llegada de riesgo para el Tiburón.

En el complemento el trámite no mostró variantes. Aldosivi recién logró rematar con intención a los 15 minutos, mediante un disparo de Martín García que Cristopher Fiermarín controló sin inconvenientes.

Del otro lado, Ayrton Portillo probó desde media distancia, aunque su remate se fue desviado.