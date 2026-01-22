El concordiense Senesi alcanzó una marca histórica en la Premier League

El entrerriano Marcos Senesi alcanzó una marca poco habitual para futbolistas sudamericanos en el fútbol inglés: disputó 100 partidos en la Premier League con la camiseta del Bournemouth. El logro se concretó durante el empate 1-1 ante el Brighton, en la jornada 22 de la temporada actual. El zaguero de 28 años surgido de la cantera de San Lorenzo sumó un nuevo hito en su carrera europea, consolidándose entre los jugadores más regulares y destacados de la liga inglesa.

El concordiense debutó en la Liga inglesa en agosto de 2022, cuando ingresó desde el banco contra el Manchester City. Desde entonces, el defensor se afianzó como titular indiscutido: fue inicialista en 89 de sus 100 presentaciones y solo se ausentó en

Tras igualar ante el Brighton 1-1, el defensor entrerriano llegó a disputar 100 partidos en la liga inglesa con defendiendo la casaca del Bournemouth. El ex San Lorenzo debutó en la competición británica en agosto de 2022.

El concordiense debutó en la Liga inglesa en agosto de 2022, cuando ingresó desde el banco contra el Manchester City. Desde entonces, el defensor se afianzó como titular indiscutido: fue inicialista en 89 de sus 100 presentaciones y solo se ausentó en un encuentro por acumulación de tarjetas amarillas. Su desempeño no solo le permitió mantener la titularidad, sino que además lo posicionó entre los mejores de su puesto en la Premier League.

Los datos del entrerriano

El rendimiento de Senesi se refleja en diferentes datos estadísticos. El argentino es el segundo defensor central con más intercepciones en la temporada (26), detrás de Chris Richards del Crystal Palace, y el tercero con más despejes (177), superado solo por Virgil van Dijk y Joachim Andersen.

En el apartado ofensivo, también ostenta cifras destacadas: recientemente se convirtió en el defensa central con más asistencias (4) y el segundo con más pases en el último tercio del campo (349), solo por detrás de Van Dijk.

La proyección de Senesi trasciende el rendimiento defensivo. Su capacidad para aportar en el juego ofensivo lo ubica al nivel de futbolistas de renombre. Además, en la temporada 2023/24, fue el central con mayor participación en goles entre todos los zagueros de la liga inglesa, al sumar cinco tantos y cuatro asistencias. Solo Kieran Trippier del Newcastle lo superó entre los defensores si se consideran también a los laterales, con 10 asistencias y un gol.