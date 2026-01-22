Gaillard pide a Frigerio que rechace el DNU de Milei que habilita a la SIDE a espiar sin límites ni controles

Carolina Gaillard - diputada nacional por el Justicialismo con mandato cumplido- de sumó a las voces que repudiaron el hallazgo de elementos de espionaje en dependencias oficiales del gobierno provincial.

A través de la red social X, Gaillard expresó que además de denunciarlos, “Debemos repudiarlos con fuerza y al unísono porque son prácticas que nada tiene que ver con la democracia sino con los momentos más oscuros de la historia de nuestro país”.

— Carolina Gaillard (@CaroGaillard) January 22, 2026

En otro posteo, agregó: “Sería bueno que a la par de denunciar esta práctica mafiosa de espionaje el gobernador @frigeriorogelio instruya a los diputados y senadores nacionales por la pcia de ER que rechacen el DNU 941 de MILEI que garantiza el espionaje sin límites y el arresto arbitrario de personas en el marco de actividades de inteligencia por parte de la SIDE”.

— Carolina Gaillard (@CaroGaillard) January 22, 2026

El presidente Javier Milei dictó un decreto que habilita a los espías a aprehender personas no solo en casos de flagrancia (cuando una persona es sorprendida cometiendo un delito) o por pedido de un juez, sino también “en el marco de actividades de inteligencia”, es decir, sin orden de ninguna autoridad institucional, salvo la de los propios “espías”.

Si bien el decreto ya fue judicializado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros, y es criticado por diferentes organizaciones, entre ellas, el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), el gobierno nacional -con sus aliados, entre ellos, Frigerio- están dispuestos a llevarlo adelante.

Más de 20 organizaciones (Amnistía Internacional Argentina, Poder Ciudadano y Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, entre otras) firmaron un comunicado en el que advierten que “por primera vez en democracia, los agentes de inteligencia tienen poder para detener”. Y agregan: “La SIDE puede proceder a la ‘aprehensión’ de personas sin que quede claro bajo qué criterios ni con qué garantías, y sin autorización judicial. Esto deja habilitado el camino a detenciones arbitrarias, a la persecución y a la intimidación”.