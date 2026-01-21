Ana Rosenfeld apuntó contra Maxi López y lo acusó de hacerle daño a sus propios hijos

Ana Rosenfeld arremetió contra Maxi López y recordó que, según ella, el exfutbolista no se comportó correctamente con sus hijos durante el proceso de divorcio con Wanda Nara.

La abogada fue la representante legal de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) durante mucho tiempo manejando temas civiles y de familia, pero terminó desvinculándose de los conflictos judiciales más recientes con Mauro Icardi a principios de 2025, debido a diferencias estratégicas y por la incorporación de otro equipo legal encabezado por Nicolás Payarola. Sin embargo, sigue siendo su amiga.

Consultada por Luis Majul para El Observador de Punta del Este, la letrada dio su punto de vista del proceso de divorcio entre la conductora y el exfutbolista y fue lapidaria.

Luego de admitir que fue "el terror" de Maxi López, Ana Rosenfeld reconoció que, si bien hubo un acercamiento entre las partes en los últimos años -que se ve reflejado en MasterChef Celebrity, ella como conductora y él como participante- la enemistad con ella continúa: "Todavía me odia".

Pero enseguida aclaró que esa situación no le molesta en lo absoluto: "Tampoco pretendo que me quiera porque yo sé el daño que le hizo en su momento a los chicos. Así que no pretendo ser querida por el señor Maxi López".

Pero fue más allá y se refirió a su nuevo rol como personaje mediático: "Tampoco me gusta su nueva aparición en la tele haciéndose el que se las sabe todas, el que es el buen padre y demás. Ojalá lo fuera, porque realmente esos chicos son amorosos".

Y amplió al respecto: "Yo lo veo a Maxi López haciéndose el buenito, diciendo 'cuando Wanda vino, vino con zapatillas rotas'. Mentira, a Wanda la conozco desde muy chica y sé que es una mujer que sufre muchísimo en una separación, porque lo vivió en su momento y lo sigo viviendo ahora".

También fue crítica con la exposición de los menores públicamente que hacen Wanda y Maxi: "La exposición de los chicos es como una vorágine que se ha dado mediáticamente y parece que ninguno de los dos puede parar".

Finalmente, Ana Rosenfeld explicó la importancia de no involucrar a los hijos en un proceso de separación de sus padres: "Hablo con Wanda y con todos mis clientes que para mí los chicos en el medio de un divorcio no pueden estar".

Y explicó brevemente los motivos: "Primero porque después cargan una mochila terrible y después son horas y horas de psicólogo, inclusive hasta para evitar que repitan esa misma historia".

Fuente: Perfil, Exitoína.