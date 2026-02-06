Detienen en el Túnel Subfluvial a dos pasajeros de un micro: portaban un arma y tienen antecedentes

Son de Paraná, tienen 34 y 37 años, con antecedentes penales. Llegaban a la ciudad provenientes desde La Plata.

Dos pasajeros de un colectivo de larga distancia fueron detenidos con un arma de fuego durante un control policial realizado en el puesto caminero del Túnel Subfluvial, del lado de Paraná, en el marco del Operativo Verano Seguro.

Según informó el sitio Ahora.com, la detención ocurrió en la tarde de este jueves, cuando efectivos que realizaban controles preventivos interceptaron un micro proveniente de La Plata con destino a Paraná. En el procedimiento intervino personal de la División Drogas Peligrosas, que trabajó con un perro detector.

Durante la requisa, los uniformados encontraron un revólver calibre .32, que contenía seis cartuchos, el cual carecía de documentación legal. Ante esta situación, se procedió a la identificación y aprehensión de dos hombres, de 37 y 34 años, ambos domiciliados en Paraná.

Según se informó oficialmente, uno de los pasajeros tiene antecedentes penales, por lo que quedaron a disposición de la Justicia, mientras se labran las actuaciones correspondientes por tenencia ilegal de arma de fuego.