Se aproxima un frente de lluvias y emiten alerta en Entre Ríos para este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa la llegada de un sistema frontal a Entre Ríos a partir de la madrugada de este jueves 19 de febrero, por lo que se emitió un alerta amarillo que abarca a los 17 Departamentos de la provincia.

Los meteorólogos indican que las tormentas comenzarían en horas de la madrugada en los Departamentos del sur entrerriano y hacia la mañana se extenderán al centro y norte provincial. El alerta rige hasta la tarde del jueves.

Según el informe del organismo pronosticador, “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h”.

Asimismo, el alerta indica que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual”.