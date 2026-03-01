El PJ entrerriano cuestionó el endeudamiento provincial y criticó la gestión de Frigerio

El Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos a través de un comunicado expresó su preocupación por el reciente endeudamiento del gobierno provincial.

El Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos expresó su profunda preocupación por el reciente endeudamiento provincial y cuestionó con dureza el rumbo económico de la actual gestión encabezada por Rogelio Frigerio.

A través de un comunicado, el PJ sostuvo: “El reciente endeudamiento en los mercados financieros mediante la colocación de bonos en condiciones notoriamente más desventajosas para la provincia confirma lo que venimos advirtiendo: el rumbo económico adoptado por el gobierno provincial no solo es inconsistente, sino que compromete seriamente el futuro de Entre Ríos”.

Desde el peronismo entrerriano remarcaron además la contradicción entre el discurso político previo del gobernador y las decisiones adoptadas en el ejercicio del poder. “Resulta alarmante que quien construyó su discurso cuestionando el endeudamiento anterior hoy recurra a mecanismos más costosos y menos favorables. Este dato concreto desmitifica el relato oficial: lejos de ordenar las cuentas públicas, se está hipotecando el porvenir de los entrerrianos sin un plan productivo claro ni objetivos transparentes”.

En el mismo sentido, agregaron: “El deporte preferido del actual mandatario parece ser no asumir responsabilidades y atribuir los problemas a gestiones anteriores. Pero, transcurrida ya más de la mitad de su mandato, llegó la hora de gobernar en serio. La sociedad no necesita excusas ni diagnósticos retrospectivos: necesita decisiones eficaces y resultados concretos”.

El documento también enumera una serie de indicadores que —según el PJ— reflejan un deterioro de la situación provincial. “La realidad entrerriana muestra señales preocupantes: aumentos salariales en negro que afectan tanto a trabajadores activos como a jubilados; incrementos que no acompañan la inflación y erosionan el poder adquisitivo de policías, docentes y trabajadores de la salud; obra pública prácticamente paralizada; mayor presión fiscal; y un escaso beneficio para la provincia derivado de su alineamiento político con la administración nacional”.

En ese punto, el comunicado hace referencia al contexto nacional encabezado por Javier Milei, vinculándolo con el escenario económico actual.

Asimismo, el PJ advirtió sobre el impacto de la situación en los gobiernos locales. “A ello se suma un dato preocupante: el mayor peso de la incapacidad de gestión y del desfinanciamiento provincial está recayendo sobre los municipios, que hoy deben afrontar con recursos propios funciones esenciales como seguridad, salud y educación, mientras el gobierno provincial se limita a administrar la escasez sin asumir plenamente sus responsabilidades institucionales”.

En otro tramo del comunicado, el justicialismo cuestionó el perfil comunicacional del mandatario. “Lejos de asumir el rol que su investidura exige, el gobernador parece más concentrado en construir relatos en redes sociales y ensayar excusas discursivas que en resolver los problemas reales de la provincia. La gestión no puede reemplazarse con publicaciones ni estrategias comunicacionales: gobernar implica tomar decisiones concretas, administrar con responsabilidad y dar respuestas a una sociedad que espera soluciones, no narrativas”.

El PJ también respondió a recientes declaraciones del gobernador en redes sociales, en las que acusó de “robo” a gestiones anteriores en relación con el endeudamiento. “Frente a esas acusaciones, corresponde aclarar que no es necesaria ninguna comisión investigadora ni montajes efectistas para conocer la verdad: basta con acudir a las fuentes oficiales. El crédito internacional oportunamente asumido fue debidamente fundamentado, aprobado y transparentado, al igual que cada pago de capital e intereses realizado”.

Además, agregaron: “No es responsabilidad de la gestión provincial anterior que el gobierno de Milei haya devaluado de manera abrupta al inicio de su mandato. Los números están disponibles para quien desee analizarlos con seriedad, y no tenemos dudas de que el gobernador y su equipo cuentan con la capacidad técnica para interpretarlos correctamente”.

Finalmente, el Partido Justicialista reafirmó su posicionamiento político: “Entre Ríos necesita un gobierno que defienda a su gente, que planifique con responsabilidad y que rinda cuentas con transparencia. Gobernar implica asumir decisiones y sus consecuencias, no construir relatos para justificar errores”.

Y concluye: “El Partido Justicialista reafirma su compromiso de señalar con firmeza cada medida que perjudique a la provincia y de trabajar para que Entre Ríos recupere un proyecto de desarrollo real, con crecimiento productivo, justicia social y estabilidad fiscal genuina”.