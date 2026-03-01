Unión ganó en Córdoba y se prende arriba

Este domingo por la tarde Instituto de Córdoba recibió a Unión de Santa Fe en el estadio Mario Alberto Kempes. Fue en el marco de la octava fecha en la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El árbitro del encuentro fue Sebastián Zunino, acompañado por Silvio Trucco en el VAR.

De arranque en el partido fue la Gloria la que impuso las condiciones. Las buenas asociaciones del mediocampo le permitieron al equipo anfitrión generar buenas ocasiones, motivo por el que contó con la primera chance clara.

Fue con un centro desde la derecha que Matías Fonseca anticipó en la definición, aunque no pudo darle dirección al arco. Atrás, Diego Sosa se quedó con las ganas de empujar el balón en su aparición por el costado izquierdo.

En la continuidad del juego, Unión tuvo su primera llegada sobre los 22 minutos tras un tiro de esquina jugado en corto que luego se transformó en centro para la llegada de Valentín Fascendini. El central (ingresado por Maizon Rodríguez) ganó de cabeza, pero su remate se fue por encima del travesaño.

Antes del gol del Tatengue, la Gloria pudo llegar a abrir el marcador con un centro de Sosa desde la izquierda que se cerró hacia el arco. El balón acabó en el techo del arco ante la estirada atenta de Matías Mansilla.

El gol que abrió el tanteador llegó a los 43 minutos. Una pérdida en la salida del local derivó en un ataque del visitante. Cristian Tarragona jugó el balón hacia la izquierda para Julián Palacios, que envió un preciso centro para devolver el balón al ex Patronato. Con una palomita, el delantero estampó el 1-0 parcial.

En la segunda mitad no tardó en llegar el empate cordobés. Fue tras un centro de Sosa desde la izquierda que cayó en la posición de Luca Rafaelli. El atacante -ingresado por la lesión de Jhon Córdoba- aprovechó el error de Mateo Del Blanco al intentar controlar el balón, se acomodó y definió ante Mansilla para el 1-1 parcial.

El gol agrandó al anfitrión que tuvo la chance de adelantarse en el marcador con un remate de larga distancia de Franco Jara. Una estirada de Mansilla envió el balón hacia el tiro de esquina. El arquero reaccionó a los gritos intentando despertar a sus compañeros y esa acción pareció rendir frutos.

En la siguiente jugada, Unión se asoció al borde del área grande y generó el pase de Palacios para Del Blanco por el costado izquierdo. Desde adentro del área, el defensor sacó un potente remate que venció a Manuel Roffo y se transformó en el 2-1. Golazo y ventaja nuevamente para el Tate.

Instituto buscó volver a empatar el juego y tuvo una chance muy clara sobre los 40 minutos luego de un centro desde la derecha de Rafaelli para Nicolás Guerra. El atacante controló y se giró para sacar un potente remate que reventó el poste izquierdo de la valla de Mansilla.

Tuvo una más el Tatengue, que pudo sentenciar el encuentro en los pies de Marcelo Estigarribia, pero el villaguayense falló desde el borde del área chica luego de un preciso centro bajo desde la derecha que lo encontró en absoluta soledad. El remate del entrerriano se fue por encima del travesaño.

Con la victoria, el conjunto de Santa Fe llegó a los 14 puntos y se ubica en la tercera posición de la Zona A; mientras que la Gloria quedó con ocho unidades en el undécimo puesto de la tabla de su grupo.

En la próxima fecha, el equipo de Leonardo Madelón visitará a Independiente en Avellaneda el martes 10 desde las 19.45. Instituto, por su parte, deberá visitar a Talleres el jueves 12, desde las 17.

-SÍNTESIS-

Instituto 1-2 Unión.



Goles:

43’PT: Cristian Tarragona (UNI).

3’ST: Luca Rafaelli (INS).

10’ST: Mateo Del Blanco (UNI).



Formaciones:

Instituto: Manuel Roffo; Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Agustín Bravo; Giuliano Cerato, Juan Méndez, Gastón Lodico, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Matías Fonseca y Alex Luna.

DT: Diego Flores.



Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

DT: Leonardo Madelón.



Cambios:

22’PT: ingresó Valentín Fascendini por Maizon Rodríguez (UNI).

28’PT: ingresó Luca Rafaelli por Jhon Córdoba (INS).

ET: ingresó Franco Jara por Agustín Bravo (INS).

21’ST: ingresó Augusto Solari por Julián Palacios (UNI).

21’ST: ingresó Gustavo Abregú por Juan Méndez (INS).

21’ST: ingresó Nicolás Guerra por Matías Fonseca (INS).

31’ST: ingresó Bruno Pittón por Brahian Cuello (UNI).

35’ST: ingresó Jeremías Lázaro por Alex Luna (INS).



Amonestados:

44’PT: Gastón Lodico (INS).

18’ST: Luca Rafaelli (INS).

29’ST: Giuliano Cerato (INS).

42’ST: Marcelo Estigarribia (UNI).

47’ST: Leonel Mosevich (INS).



Árbitro: Sebastián Zunino. VAR: Silvio Trucco.



Estadio: Mario Kempes.

Video: Liga Profesional.