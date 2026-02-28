Santa Elena: investigan un video viral que circula con una presunta amenaza narco

Desde la Departamental de Policía de La Paz señalaron que "se está investigando" la viralización de un video con amenazas que circuló en las últimas horas y alarmó a la comunidad.

“Nadie conoce a la persona que se menciona en el video y tampoco sabemos quién lo realizó ni de dónde es, pero si alguien sabe o puede brindar información, nos sirve“, dijo a La Sexta el jefe de la Departamental, Carlos Schmunk. “Se está trabajando para identificar tanto al autor del video como a quien menciona que se le debe plata“, aseguró.

El funcionario policial pidió “ser precavidos” con la difusión del material porque “alarma a la sociedad” siendo que “hasta el momento no se puede dar por cierto“.

Entre las características del video, reparó en que el sujeto que habla a cámara lee un papel porque no conoce ni recuerda el nombre de la persona para la que reclama el pago de la supuesta deuda.

Hasta el momento no ha intervenido la Fiscalía de La Paz. “Justamente se está tratando de individualizar a estas personas para poder iniciar una causa una vez identificadas”, explicó.

Presunta amenaza narco

En las últimas horas del viernes comenzó a circular un video a través de WhatsApp en la ciudad de Santa Elena, en el que un joven que se cubre el rostro muestra un arma y, con actitud amenazante, reclama el pago de una presunta deuda. “Esto va para toda la gente de Santa Elena, de Entre Ríos. Los vamos a matar a todos, re corta“, se le escucha decir.

“Esto va de parte de La Monada, nosotros no jodemos”, advierte el sujeto encapuchado en el video enviado por lectores a La Sexta. “Vamos a bajar un par de Rosario en auto, en moto y los vamos a matar a todos. Esto va a pasar a mayores así que vayan achicando la cuenta. Les damos 24 horas. Les vamos a cortar el pelo a todos: chicos, criaturas, hijos, lo que venga. Esto es así, la mafia es así“, asegura.

Se desconoce la autenticidad del video, si se trata de una broma de mal gusto o una amenaza real.

Fuente: La Sexta y Ahora.